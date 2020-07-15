3杯啤酒後上車！台東男被警攔「我用滑行的」　法官判決無罪

▲劉男酒後上車滑行前進，被判無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台東一名劉姓男子與朋友喝酒後，坐上小貨車拉開手剎車，利用斜坡往下滑，5公尺後被警方攔下。台東地院表示，劉男確實利用坡度滑行前進，車輛的動力裝置沒有啟動過，因此判決無罪，全案可上訴。

判決書指出，劉男2019年6月7日晚間友人家中喝下3瓶啤酒，隨後上小貨車放下手剎車，5分鐘滑行5公尺後被警方攔下。劉當下立刻對員警說「我沒有開啦」、「我用滑行的也算喔？」，但吐氣所所含酒精濃度為每公升0.45毫克，被依公共危險起訴。

劉男否認犯行，表示他上車沒有發動電源、引擎，只放掉手剎車慢慢往前滑動，沒有駕駛行為，想說慢慢滑就能回到家中。檢方現場勘驗，比對距離並實測，發現劉男滑下時間約10秒，然勘驗為31秒，明顯車速不同，懷疑劉男說謊。

法官認為，車輛滑行速度會因天候、車輛輪胎的壓痕、地勢地勢坡度及地面平滑程度等因素而異，因此難以推論劉男是啟動引擎前進。

▲法官認為，劉男滑行的行為不能稱為「駕駛」，因此判無罪。（圖／記者楊鈞典攝）



法院勘驗發現，劉男的車輛因過久未使用電瓶，已無電，經外接電源測試，車尾燈會亮，踩煞車時，同一個車尾燈的亮度會增強；因此可見，劉男確實可利用現場地形向前滑行，且可開啟車尾燈及煞車燈。

此外，證人證稱，劉男當天載她時，沒有拔下車鑰匙，上車時有拉上手剎車，沒有轉動鑰匙、啟動引擎便開始滑行。

台東地院認為，動力交通工具的動力裝置運轉時，人操作才稱為「駕駛」，以手牽、腳撥等方式進行移動，難認與「駕駛」行為相符，認定劉男與此不符，因此判其無罪，全案可上訴。

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