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「抗爭不是只有一次！」　朱立倫：持續代表民眾監督強力表達意見

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▲朱立倫出席「美力台灣」公益記者會 。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫出席「美力台灣」公益記者會 。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對立院監委名單審查引爆衝突，前新北市長朱立倫14日表示，他與黨主席江啟臣近日討論，抗爭不是只有這一次，而是要堅持到底，代表民眾監督，表達強力意見。若民進黨就是要酬庸、要位置，那朝野就來商量直接廢除酬庸單位。

立法院今天進行監察院長被提名人陳菊審查，國民黨在立法院內外進行強烈抗爭並爆發衝突，場內立委受傷送醫，場外警民於拒馬兩側推擠，民眾甚至情緒火爆持三角錐砸警，場面混亂。對此，朱立倫下午指出，對國人來說，既然要提名監察委員與監察院長，重點是到底適不適任，民進黨堅持的是權位與酬庸，國民黨堅持的是是非、公理、正義。

朱立倫表示，所有國人對於監委提名人的質疑應該要說清楚講明白，不是照民進黨的方式，為了酬庸位置就一定要讓名單通過。至於繼兩週前首次抗爭，立院再爆流血衝突，朱立倫表示，立委們都是全力以赴，他也曾與江啟臣討論，抗爭不是只有這一次，會持續帶領民眾監督、代表民眾表達強力的意見。

朱立倫批評民進黨，直言如果民進黨如此傲慢、刁蠻，不願意接受社會大眾的質疑，就是要酬庸、要位置，那朝野就來商量如何廢除酬庸的單位和機制。

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