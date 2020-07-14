水裝藥爆砲攻堅！　三大特勤漢光演習首度聯手　衛戍中樞重要目標

▲CM34 30公厘裝步戰鬥車搭載憲兵特勤隊投入戰鬥，以水裝藥爆砲攻堅。（軍聞社記者周力行攝）

軍聞社／記者周力行新北14日電

漢光36號演習邁入第2日，憲兵指揮部今日實施「衛戍區重要目標反特攻演練」，國內三支特勤隊首度在漢光演習中聯合執行反特攻任務，藉由演習驗證反特攻作戰整合作為。

▲憲兵特勤隊出動防爆機器人以水砲攻堅，確保人質安全性。（軍聞社記者周力行攝）

▲快反連官兵以紅隼火箭狙殺敵特攻人員。（軍聞社記者周力行攝）

操演上午於憲兵慧敏營區實施，副參謀總長李廷盛中將全程視導；以「部份實彈（震撼彈）」、「移地借景」方式，假想敵特攻人員突擊我軍重要指揮所，防衛軍整合憲兵特勤隊、警政署維安特勤隊及海巡署海巡特勤隊的作戰能量，成功殲滅敵特攻人員，確保重要目標安全。

▲憲兵特勤隊員破門投擲震撼彈。（軍聞社記者周力行攝）

演習過程是依防衛作戰構想，納管衛戍區作戰管制部隊海巡特勤隊，同時透過戰綜會報機制向內政部申請維安特勤隊支援警力，以共同拱衛重要防護目標；首先由快速反應連執行戰場偵蒐任務，並以紅隼火箭驅離敵特攻人員；防衛軍憲兵營進行陣地防禦及拘束作戰，隨後由憲兵特勤隊，與維安、海巡特勤隊協同作戰，採立體空間突入方式，分散敵特攻火力，並運用防爆機器人以水砲實施攻堅，成功殲滅敵特攻人員，圓滿達成任務。

李副總長代表國防部長嚴德發及參謀總長黃曙光上將，嘉勉憲兵官兵們為演習任務的付出與努力，同時也感謝海巡特勤隊與維安特勤隊協力支援演習任務。

▲副參謀總長李廷盛中將嘉勉官兵全力投入演習任務。（軍聞社記者周力行攝）

▲維安特勤隊對敵佔領建築實施攻堅。（軍聞社記者周力行攝）。

▲海巡特勤隊支援反特攻任務。（軍聞社記者周力行攝）