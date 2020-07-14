　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

水裝藥爆砲攻堅！　三大特勤漢光演習首度聯手　衛戍中樞重要目標

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼CM34 30公厘裝步戰鬥車搭載憲兵特勤隊投入戰鬥，以水裝藥爆砲攻堅。（軍聞社記者周力行攝）

▲CM34 30公厘裝步戰鬥車搭載憲兵特勤隊投入戰鬥，以水裝藥爆砲攻堅。（軍聞社記者周力行攝）

軍聞社／記者周力行新北14日電

漢光36號演習邁入第2日，憲兵指揮部今日實施「衛戍區重要目標反特攻演練」，國內三支特勤隊首度在漢光演習中聯合執行反特攻任務，藉由演習驗證反特攻作戰整合作為。

▲▼憲兵特勤隊出動防爆機器人以水砲攻堅，確保人質安全性。（軍聞社記者周力行攝）

▲憲兵特勤隊出動防爆機器人以水砲攻堅，確保人質安全性。（軍聞社記者周力行攝）

▲▼快反連官兵以紅隼火箭狙殺敵特攻人員。（軍聞社記者周力行攝）

▲快反連官兵以紅隼火箭狙殺敵特攻人員。（軍聞社記者周力行攝）

操演上午於憲兵慧敏營區實施，副參謀總長李廷盛中將全程視導；以「部份實彈（震撼彈）」、「移地借景」方式，假想敵特攻人員突擊我軍重要指揮所，防衛軍整合憲兵特勤隊、警政署維安特勤隊及海巡署海巡特勤隊的作戰能量，成功殲滅敵特攻人員，確保重要目標安全。

▲▼憲兵特勤隊員破門投擲震撼彈。（軍聞社記者周力行攝）

▲憲兵特勤隊員破門投擲震撼彈。（軍聞社記者周力行攝）

演習過程是依防衛作戰構想，納管衛戍區作戰管制部隊海巡特勤隊，同時透過戰綜會報機制向內政部申請維安特勤隊支援警力，以共同拱衛重要防護目標；首先由快速反應連執行戰場偵蒐任務，並以紅隼火箭驅離敵特攻人員；防衛軍憲兵營進行陣地防禦及拘束作戰，隨後由憲兵特勤隊，與維安、海巡特勤隊協同作戰，採立體空間突入方式，分散敵特攻火力，並運用防爆機器人以水砲實施攻堅，成功殲滅敵特攻人員，圓滿達成任務。

李副總長代表國防部長嚴德發及參謀總長黃曙光上將，嘉勉憲兵官兵們為演習任務的付出與努力，同時也感謝海巡特勤隊與維安特勤隊協力支援演習任務。

▲▼副參謀總長李廷盛中將嘉勉官兵全力投入演習任務。（軍聞社記者周力行攝）

▲副參謀總長李廷盛中將嘉勉官兵全力投入演習任務。（軍聞社記者周力行攝）

▲▼維安特勤隊對敵佔領建築實施攻堅。（軍聞社記者周力行攝）。

▲維安特勤隊對敵佔領建築實施攻堅。（軍聞社記者周力行攝）。

▲▼海巡特勤隊支援反特攻任務。（軍聞社記者周力行攝）

▲海巡特勤隊支援反特攻任務。（軍聞社記者周力行攝）

ET快訊
快訊／屏科大澳門籍生武潭瀑布溺水！搶救無效　家屬傳真同意拔管
74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序…生94個兒女
快訊／反對台灣買「愛國者三型」！大陸宣布制裁美國軍武大廠
死是什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵台灣校園　家長擔憂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

模擬任務機遭戰損　「自強演習」徵用民間鐵工廠實施野戰修護

戰機拂曉出擊制敵　三軍聯合防空作戰演練超震撼

水裝藥爆砲攻堅！　三大特勤漢光演習首度聯手　衛戍中樞重要目標

機步營清晨4點奔往花蓮基地　拉開反特攻作戰任務序幕

海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦最初只靠潑水救火

日發表防衛白皮書　稱台海軍力失衡「差距連年擴大」！

美F-16C戰機基地墜毀！飛行員彈射逃生輕傷　近期第5架墜毀戰機

5歲女童命喪「空指部神祕隧道」　私刑逼認罪！半枚血掌紋成翻案關鍵

國軍重大貪瀆！少將索賄3000萬　白手套認罪咬出3鐵證

生物疫病醫療演練　整合軍民能量維繫戰力

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

模擬任務機遭戰損　「自強演習」徵用民間鐵工廠實施野戰修護

戰機拂曉出擊制敵　三軍聯合防空作戰演練超震撼

水裝藥爆砲攻堅！　三大特勤漢光演習首度聯手　衛戍中樞重要目標

機步營清晨4點奔往花蓮基地　拉開反特攻作戰任務序幕

海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦最初只靠潑水救火

日發表防衛白皮書　稱台海軍力失衡「差距連年擴大」！

美F-16C戰機基地墜毀！飛行員彈射逃生輕傷　近期第5架墜毀戰機

5歲女童命喪「空指部神祕隧道」　私刑逼認罪！半枚血掌紋成翻案關鍵

國軍重大貪瀆！少將索賄3000萬　白手套認罪咬出3鐵證

生物疫病醫療演練　整合軍民能量維繫戰力

程予希深V「側面全開」耍性感　王家梁「封奶」被唐禹哲摸全身

BWF回顧戴資穎2017年全英賽首冠　118年來第一位台灣女單奪冠

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會：不得自辦股務

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

2020房價難定…他問「房奴跟租客誰比較苦？」　網一段話神解答

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！　爆給男友戴綠帽…「床上醜事全被挖」

冷氣吹整天眼睛超乾澀　「SMILE全飛秒雷射」成愛美近視族福音

遊武潭瀑布踩空溺水！屏科大澳門籍學生搶救無效　家屬同意拔管

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

軍武熱門新聞

國防部爆重大貪瀆弊案　軍備局少將涉收天價賄款

空指部神祕營區曾發生驚世冤案　半枚血掌紋成翻案關鍵

美消防隊長：「好人理查號」可能燒好幾天

美F-16C戰機基地墜毀　5月以來第5架

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！

日防衛白皮書：台海軍力失衡　差距連年擴大！

日本國產6代F-3戰機　2035年將取代F-2

共軍炸掉翡翠　水淹台北7米高？

海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦只靠潑水救火

第二作戰區聯合反特攻作戰　機步營清晨機動協助基地守衛

水裝藥爆砲攻堅！三大特勤漢光首度聯手

爽開BBQ派對！沖繩美軍基地爆大規模群聚感染

渤海軍事演習　釋武統台灣重要信號

美對台軍售　大陸官媒嗆：當提款機？

更多熱門

相關新聞

「自強演習」徵用民間鐵工廠野戰修護

「自強演習」徵用民間鐵工廠野戰修護

陸軍航勤廠今日執行「自強37號演習」軍需工業動員直升機緊急修護演練，動員徵用漢翔公司人力物力，協助航勤廠搶修陸航直升機，驗證民力動員機制，提升戰時所需修護能量。

第二作戰區聯合反特攻作戰　機步營清晨機動協助基地守衛

第二作戰區聯合反特攻作戰　機步營清晨機動協助基地守衛

漢光36首日　義大醫院模擬化學兵後送

漢光36首日　義大醫院模擬化學兵後送

政戰學院自製畢業歌「四年一瞬」　唱出軍校酸甜苦辣

政戰學院自製畢業歌「四年一瞬」　唱出軍校酸甜苦辣

國防院與微軟簽署策略聯盟　推廣數位科技運用

國防院與微軟簽署策略聯盟　推廣數位科技運用

關鍵字：

軍聞社憲兵特勤隊警政署維安特勤隊海巡署海巡特勤隊漢光36號演習

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面