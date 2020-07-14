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馬祖首座跨海大橋大坵橋估111年完工　徐國勇：觀光交通不再受海象影響

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▲▼內政部長徐國勇視察北竿鄉的工程。（圖／內政部提供）

▲內政部長徐國勇視察北竿鄉的工程。（圖／內政部提供，下同）

實習記者李佩弦／綜合報導

內政部長徐國勇14日與連江縣長劉增應、議長張永江、北竿鄉長陳如嵐等人的陪同下，視察北竿鄉相關工程。徐國勇表示，內政部編列10.6億元積極協助連江縣北竿鄉推動地方建設，大坵橋是連江縣首座跨海大橋，預計在111年11月底完工，未來遊客到大坵賞梅花鹿，將不再受海象影響。

徐國勇表示，內政部積極協助連江縣北竿鄉推動地方建設，目前已核定10案，補助10億6050萬元。內政部為協助北竿鄉公所打造安全、舒適，兼具觀光價值的道路，由營建署補助興辦大坵橋、塘后道及各項道路拓寬及自行車道闢建工程，努力改善城鄉的生活環境。

▲▼內政部長徐國勇視察北竿鄉的工程。（圖／內政部提供）

其中大坵橋興建，總工程經費約5.23億元，內政部補助4.57億元占總工程費用87.4％，橋樑連結獨立的兩個島嶼，完工後有利於兩島間的自來水、電力等公共設施共享及救災運補，並能為大坵島的觀光潛力，創造更多的附加價值。目前連江縣政府已克服海底海床深槽區20公尺、海洋急流、潮差及強風等天然挑戰，完成10支全套管基樁作業。

另外，為改善北竿大道部分路段過於狹窄、人車同道的情況，北竿鄉堆動「北竿橋仔村南邊山至坂里天后宮道路拓寬暨自行車道闢建工程」，總工程經費約4,823萬元，其中內政部補助4,148萬元，占總工程費用86％，道路拓寬總長2.5公里，包含人行自行車道串連1,670平方公尺，工程已於去108年10月完工。

內政部指出，芹壁聚落、橋仔聚落是北竿鄉觀光重點村落，每年觀光人潮蓬勃增加，大型遊覽車輛絡繹不絕，道路拓寬後，具備平坦且雙向車道，並有全舒適的人行道暨自行車道，堪稱連江縣最美的海岸公路。

▲▼內政部長徐國勇視察北竿鄉的工程。（圖／內政部提供）

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