整理潛水照驚見「摸海龜」漏夜報案　海巡找到女遊客送辦！

▲第五岸巡隊小琉球安檢所人員迅速找到觸摸海龜的女遊客送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所於7月13日晚10時許，接獲一民眾報案稱：「於整理當日潛水活動照片時，意外拍攝到同團的一女性潛客有疑似觸摸海龜情事」，並提供數張所攝照片，經海巡人員比對特徵循線追查，於一民宿找到涉案的劉姓女子，她否認有觸摸海龜行為，但由於照片證據確鑿，訊後依依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

▲▼女遊客觸摸海龜還以大拇指比手勢。

據了解，39歲的劉姓女子，於昨天投宿小琉球，準備14日潛水活動，昨天抵達小琉球後，先由潛水業者安排到龍蝦洞等海域下水熱身，熟悉海底狀況，不料，卻碰觸海龜，被同團的攝影愛好者拍到，當時拍攝者專注於拍攝，未特別注意同團成員潛水狀況，晚上10時許，整理照片時意外發現拍到同團的一女性潛客，有伸手觸摸海龜情形」，趕緊到安檢所報案，並提供數張拍到的照片給安檢人員佐證。

安檢所值班人員受理後，立即派遣勤務人員依照相片內嫌疑人衣著特徵及報案人所提供潛水店家資訊展開追查，經潛水店家主動協助提供該嫌疑民眾資訊，不到1小時的時間即尋獲相片中疑似騷擾海龜劉姓女子，隨即帶回所內調查。另協請國立屏東科技大學，判定影片中之海龜品種確認為保育類綠蠵龜。偵訊時，劉女否認有觸摸海龜行為，但因報案民眾所提供照片影像明確，訊後函送偵辦。

第五岸巡隊人員表示，海巡署等單位透過各項活動時機、官方社群網站不斷呼籲對海洋保育的重視，但仍有遊客未遵守觸法，今年以來，小琉球已發生5起 類似案件 ，再度呼籲遊客不要觸法。

► Her今天推出「SKII青春露」230ml原價6250元，特價3788元

►二手票券豐富你的生活