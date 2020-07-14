　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

恭喜貝克漢一家人要迎接新成員了！布魯克林剛剛在IG發文宣布他跟妮可拉的訂婚喜訊，他說：「兩周前我向我的靈魂伴侶求婚，她說好，我是世界上最幸運的男人。我承諾將來會成為最棒的老公與父親，寶貝我愛你。」妮可拉在下面評論說：「我很幸運地說，你是屬於我的。」同時也在她的IG頁面上宣佈訂婚新聞：「你讓我成為了世界上最幸運的女孩。我等不及要跟你度過餘生。你的愛是最珍貴的禮物。我是如此愛你。」

25歲的美國演員妮可拉佩茲因主演電影《變形金剛4：絕跡重生》而聲名大噪，她可說與布魯克林門當戶對。妮可拉佩爾茲無疑是真實世界的白富美，有著顯赫家世，媽媽更是鼎鼎大名的模特兒Claudia Heffner

妮可拉和貝克漢一家人的好交情或許是擄獲布魯克林的主因。兩人過去的情史都很豐富，布魯克林最為人所知的一段就是跟超殺女克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）的一段，他與出生演藝世家的法籍女星Sonia Ben Ammar、Emma Montagu以及辣模Hana Cross的緋聞也讓人津津樂道。妮可也不是省油的燈，漂亮的她前男友有小賈斯丁、超模Gigi Hadid的弟弟Anwar Hadid和Paul Klein。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

恭喜兩人終於找到靈魂伴侶。

※BY NICOLE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

從小正太到天菜男神！關於寇爾史普洛茲Cole Sprouse的十件事讓你更了解他

「美國隊長」克里斯伊凡死會了？新對象是「灰姑娘」莉莉詹姆斯

查寧塔圖、Jessie J分手1個月後復合跑趴放閃，「從裡到外地感到幸福！」

11對「好萊塢秘婚夫妻檔」大搜羅！瑪格羅比、凱特溫斯蕾、丹尼爾克雷格...不說還不知道，原來這些大咖名人早就死會了！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
三倍券要到手了！4大超商「開領懶人包」　少帶這東西得多跑一趟
有史以來最小日本腦炎！彰化3個月大男嬰染病「來不及打疫苗」
和女友約會1天「狂噴5000」　網一看明細論戰：單身狗能活1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮

黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

帶上設計感露營設備，與親友共赴海角星夜的浪漫約會

三倍券到手馬上預購！小7「SWITCH＋健身環」同捆包限量100組　16日開搶

【廣編】台北夏季旅展7 /17～7/20展開　住宿、餐券下殺1.5折起

「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

美廉社首度跨界誠品「串流會員優惠」　三倍券結帳最低5折

【廣編】罐裝燕麥粥盲測口感「忘不了」　以為吃到一碗現煮的

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包　咖啡買1送1、加碼5天有晚鳥優惠

三倍券15日放領！超商影片教學文來了　加碼消費現折20元、50元回饋金優惠

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮

黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

帶上設計感露營設備，與親友共赴海角星夜的浪漫約會

三倍券到手馬上預購！小7「SWITCH＋健身環」同捆包限量100組　16日開搶

【廣編】台北夏季旅展7 /17～7/20展開　住宿、餐券下殺1.5折起

「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

美廉社首度跨界誠品「串流會員優惠」　三倍券結帳最低5折

【廣編】罐裝燕麥粥盲測口感「忘不了」　以為吃到一碗現煮的

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包　咖啡買1送1、加碼5天有晚鳥優惠

三倍券15日放領！超商影片教學文來了　加碼消費現折20元、50元回饋金優惠

批國民黨立委無理取鬧　林俊憲：來一次打一次

梁文音終結4年短命婚！王浩宇譏「比同志更早結束」…反被洗臉轟：不道德

SBL／陳信安現身測試會　璞園確定出席選秀會「是否選秀」將揭曉

英國是港人移居海外首選！　外媒披露官方預測：未來5年20萬港人移民英國

15歲傻弟喝酒壯膽　「爬67歲老奶奶床上」硬爽6次…嫩鳥遭狠咬含淚逃森林！

老公是獨子…正妹女星枕頭一掀「全是生子壓力」！　1張照片曝背後辛酸

Karencici兌現承諾脫了！　「只穿Bra洩腹肌」火辣熱舞

豆花豆漿無限量！桃園超佛心麵店　豚骨叉燒麵條軟嫩、湯頭濃郁

羅智強再拿「已澄清」舊案打蘇貞昌　政院酸爆：不要每半年就炒作一次

林佳龍視察桃機！加速推「搭機環島」　紓困3.0擬回溯從7月開始辦理

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

消費熱門新聞

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

屈臣氏今開賣摩戴舒口罩1,600盒

堅果加乳清蛋白　養成易瘦體質

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

三倍券15日放領！超商加碼優惠來了

紙本振興券Dyson回饋8千元

百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

台北夏季旅展7 /17起展開　住宿餐券1.5折起

懶人包／連鎖百貨振興券回饋集合

「全家X森永」必吃爆餡牛奶糖包子、脆皮泡芙

更多熱門

關鍵字：

VogueTaiwan 黃金單身漢 Beckham 貝克漢 布魯克林 妮可拉佩茲 訂婚 貝克漢長子 名人 明星

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面