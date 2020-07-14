黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

恭喜貝克漢一家人要迎接新成員了！布魯克林剛剛在IG發文宣布他跟妮可拉的訂婚喜訊，他說：「兩周前我向我的靈魂伴侶求婚，她說好，我是世界上最幸運的男人。我承諾將來會成為最棒的老公與父親，寶貝我愛你。」妮可拉在下面評論說：「我很幸運地說，你是屬於我的。」同時也在她的IG頁面上宣佈訂婚新聞：「你讓我成為了世界上最幸運的女孩。我等不及要跟你度過餘生。你的愛是最珍貴的禮物。我是如此愛你。」

25歲的美國演員妮可拉佩茲因主演電影《變形金剛4：絕跡重生》而聲名大噪，她可說與布魯克林門當戶對。妮可拉佩爾茲無疑是真實世界的白富美，有著顯赫家世，媽媽更是鼎鼎大名的模特兒Claudia Heffner

妮可拉和貝克漢一家人的好交情或許是擄獲布魯克林的主因。兩人過去的情史都很豐富，布魯克林最為人所知的一段就是跟超殺女克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）的一段，他與出生演藝世家的法籍女星Sonia Ben Ammar、Emma Montagu以及辣模Hana Cross的緋聞也讓人津津樂道。妮可也不是省油的燈，漂亮的她前男友有小賈斯丁、超模Gigi Hadid的弟弟Anwar Hadid和Paul Klein。

恭喜兩人終於找到靈魂伴侶。

※BY NICOLE LEE



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