媽媽愛的教育有一套！自創「點數制度」讓小孩超自動　網歪樓：只看到字好美

▲爸媽的教育方式往往會影響到小孩的價值觀。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多小朋友既調皮又機靈，暑假一到，許多爸媽都會開始頭痛，不過這名網友可就不同，她拿出自己獨有的一套，讓小孩「自動自發」還乖乖聽話。這名媽媽日前發文表示，只要兒女倆自動自發的完成任務，就可以獲得「點數」，而累積到一定的數量後，還可以兌換冰淇淋、布丁等點心，如果兩人吵架、搗蛋，也會被扣點。

一名已為人母的網友日前在「爆怨公社」上發文表示，為了避免自己的兒女一到暑假，就開始狂吵架，同時也激勵兩人學習「主動和互相」，因此想了一個好辦法。原PO認為，「大人因為認真上班換取酬勞（薪水），小孩因為乖巧主動互相，也讓他們換取他們最喜歡的東西」，進而建立了賞罰分明的點數制度。

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原PO舉例，像她就覺得，即便兒子身為哥哥，但照顧妹妹從來不是理所當然，因此「若願意幫忙媽媽分擔照顧、陪玩，我覺得很值得獎勵2點」。從原PO發出去的照片可以見得，像是整理客廳、遊戲間、幫忙洗碗、按時起床睡覺、完成評量、閱讀課外讀物等，都可以獲得2點；跟媽媽說愛您、學習分享、練習英文等則可得1點。原PO也補充，所有的獎勵都「一天僅限一次」，且必須不讓她提醒才算數。

▲這名媽媽的教育方式很有一套。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不過，有賞就會有罰，因此如果讓媽媽生氣、大喊大叫、愛生氣、吵架，就會被扣除1點。小朋友辛苦累積的點數則可以換取布丁、冰淇淋等零食，另外也能用比較多的點數換取燒烤吃到飽、日本料理等，如果想要買玩具，也可以用這些點數來兌換。

這名媽媽的方法很有一套，因此不少網友在看到貼文後，便紛紛留言回應，「我肯定每天黏在身邊說媽媽我愛你」、「愛的教育很促進親子之間的互動」、「順便練習數學」、「重點是獎品是爸爸零用錢支出」、「決定直接複製印下來發給身邊有小孩的媽媽們」、「好棒的方法」。此外，還有不少網友歪樓大讚，「國文老師的字」、「字超美的」、「我只看到字好美」。

原PO也補充道，小朋友集滿4點後，雖然她有利誘要不要直接換取布丁或冰淇淋，不過兩人都很機靈，決定要繼續累積到10點，換取燒烤吃到飽。