　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

滿意度6都第一「遭拔官」！周幼偉最後感性主持…99秒影片燃警魂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅、鄒鎮宇／台南報導

台南市、高雄市接連發生黑道街頭槍擊事件，行政院長蘇貞昌13日宣示不容忍街頭暴力，警政署下午便將兩市警察局長周幼偉、李永癸調職。對此，周幼偉13日晚間感性99秒發言讓人動容，坦言他當局長「沒有鬆懈的一天」。

周幼偉13日晚間主持勤前教育時表示，他擔任局長期間，不斷強調、要求各經紀公司不准鬧事、違法，透過抓捕轄內的賭場，並追查主持的幫派來源，在局內建檔後持續追蹤，上任以來已破獲38間賭場，為未來奠定良好的基礎。

▲▼滿意度6都第一「遭拔官」！周幼偉最後感性主持…99秒影片燃警魂。（圖／記者林悅翻攝）

▲周幼偉最後感性主持。（圖／記者林悅翻攝）

針對日前台南街頭開槍事件，周幼偉說，警方早已掌握嫌犯的情況，「其實我來這工作崗位並沒有鬆懈的一天，同時我要求所有的同仁都要認真蒐證」，並透過改變臨檢的方式把有問題的嫌疑犯逮捕。

「大家今天有看到一些新聞」周幼偉感性地鼓勵台下同仁，強調不管任何一個人，或從事任何職業，都應該堅持到最後，「該我們做的事也不用退卻，該我們辦的案子要勇往直前，絕不可能有鬆懈的一天」，並感謝員警同仁的努力。

事後，周幼偉接受媒體訪問，表示心情坦然，再次強調問心無愧；當被問及是否委屈、會不會申訴時，周幼偉連續回答「尊重」上級的決定。

▲▼蘇貞昌出席警政署活動。（圖／記者張榮恩攝）

▲蘇貞昌13日出席警政署活動。（圖／記者張榮恩攝）

蘇貞昌13日上午出席警政署警察防疫尖兵表揚活動時，當著內政部長徐國勇與警政署長陳家欽面前放話。隨後，警政署下午針對高雄舞廳殺人命案及台南市槍擊案，將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉調職，新任局長人選已報請直轄市首長圈選，待直轄市長與內政部同意後才能決定。

台南市長黃偉哲表示，周幼偉1年以來對治安等警政工作表現，讓台南市治安滿意度及警察滿意度拿到六都第一，「比台南更嚴重的有好幾個縣市，若依這標準換過好幾輪了」，但也尊重中央的警政人事權，希望要有全國一致的標準。

周幼偉是中央警察大學48期刑事系畢業，是警界檯面上六都最年輕的直轄市分局長，從2019年7月18日上任至今僅差5天就到職1年，成為六都至今任期最短的直轄市治安首長。

►「SKII青春露」居然這麼便宜！

ET快訊
趴著飛鳥！理工女神「肩帶滑落」壓胸　8萬人摀鼻血狂重播
台中街頭獻唱周杰倫歌！　本尊突現身旁聽…「豪氣掏高額小費」
快訊／威力彩連44槓！下期頭獎上看18.3億　就等你買了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

滿意度6都第一「遭拔官」！周幼偉最後感性主持…99秒影片燃警魂

台南警長深夜率隊臨檢舞廳酒店　周幼偉：展現維護治安決心

六都治安滿意度第一卻被拔官　周幼偉：尊重上級的決定心中坦然問心無愧

快訊／「被看一眼」怒殺人！高雄舞廳砍人案　主嫌遭聲押

最年輕短命！南市警局長周幼偉「未滿1年被拔官」　高層鬥爭揭序幕

快訊／新竹南寮火燒船！惡火、黑煙吞噬船身　消防灑水搶救中

國光客運國1追撞拖板車！13人受傷慘斷牙...警曝初步肇因

蘇揆一怒拔官！台南市警局長「治安滿意度第一」　周幼偉：問心無愧

監察院人事審議「國民黨動員抗爭」　立法院部署警力維安曝光

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

滿意度6都第一「遭拔官」！周幼偉最後感性主持…99秒影片燃警魂

台南警長深夜率隊臨檢舞廳酒店　周幼偉：展現維護治安決心

六都治安滿意度第一卻被拔官　周幼偉：尊重上級的決定心中坦然問心無愧

快訊／「被看一眼」怒殺人！高雄舞廳砍人案　主嫌遭聲押

最年輕短命！南市警局長周幼偉「未滿1年被拔官」　高層鬥爭揭序幕

快訊／新竹南寮火燒船！惡火、黑煙吞噬船身　消防灑水搶救中

國光客運國1追撞拖板車！13人受傷慘斷牙...警曝初步肇因

蘇揆一怒拔官！台南市警局長「治安滿意度第一」　周幼偉：問心無愧

監察院人事審議「國民黨動員抗爭」　立法院部署警力維安曝光

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

涉賣油給北韓遭起訴　4船員苦住「斷水電油輪612天」快崩潰：折磨到死嗎

歐盟準備對港區國安法回應　芬蘭中止香港引渡協議

滿意度6都第一「遭拔官」！周幼偉最後感性主持…99秒影片燃警魂

台南警長深夜率隊臨檢舞廳酒店　周幼偉：展現維護治安決心

六都治安滿意度第一卻被拔官　周幼偉：尊重上級的決定心中坦然問心無愧

日本關東深夜「神秘火球」找到了」！　隕石碎片墜入民宅走廊

誤會使用方法！電鍋見「芝麻棉花糖」捲一坨　網笑：快加熱

任內最後視察！台南警局長周幼偉臨檢舞廳　鏡頭前不捨道別

林鄭月娥：泛民派「初選」若是對抗港府...恐怕違反「國安法」

水象星座七月愛情運勢！天蠍與同事可能變床伴

一掌拍下「啪」聲超紮實　爸笑歪後悔吹氣騷擾喵貴妃

社會熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

即／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！高雄、台南警局長同遭拔官

高雄舞廳砍人案　主嫌遭聲押

快訊／台中麗寶樂園斷軌列車故障

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

南市警局長被拔官　高層鬥爭揭序幕

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

彰化女騎士慘死公車輪下　「車牌號碼印身上」

即／庭外爆拉扯！Keanna經紀人「怒告莉婭傷害」

警專生跑3千昏倒成植物人　中隊長判刑原因曝

一條龍先生變電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

台中女一杯喝下秒倒　調監視器驚見遭硬來

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

韓正妹BJ輕生身亡　親妹泣訴：惡評讓她很痛苦

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

更多

最夯影音

更多
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面