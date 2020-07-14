滿意度6都第一「遭拔官」！周幼偉最後感性主持…99秒影片燃警魂

記者林悅、鄒鎮宇／台南報導

台南市、高雄市接連發生黑道街頭槍擊事件，行政院長蘇貞昌13日宣示不容忍街頭暴力，警政署下午便將兩市警察局長周幼偉、李永癸調職。對此，周幼偉13日晚間感性99秒發言讓人動容，坦言他當局長「沒有鬆懈的一天」。

周幼偉13日晚間主持勤前教育時表示，他擔任局長期間，不斷強調、要求各經紀公司不准鬧事、違法，透過抓捕轄內的賭場，並追查主持的幫派來源，在局內建檔後持續追蹤，上任以來已破獲38間賭場，為未來奠定良好的基礎。

▲周幼偉最後感性主持。（圖／記者林悅翻攝）



針對日前台南街頭開槍事件，周幼偉說，警方早已掌握嫌犯的情況，「其實我來這工作崗位並沒有鬆懈的一天，同時我要求所有的同仁都要認真蒐證」，並透過改變臨檢的方式把有問題的嫌疑犯逮捕。

「大家今天有看到一些新聞」周幼偉感性地鼓勵台下同仁，強調不管任何一個人，或從事任何職業，都應該堅持到最後，「該我們做的事也不用退卻，該我們辦的案子要勇往直前，絕不可能有鬆懈的一天」，並感謝員警同仁的努力。

事後，周幼偉接受媒體訪問，表示心情坦然，再次強調問心無愧；當被問及是否委屈、會不會申訴時，周幼偉連續回答「尊重」上級的決定。

▲蘇貞昌13日出席警政署活動。（圖／記者張榮恩攝）



蘇貞昌13日上午出席警政署警察防疫尖兵表揚活動時，當著內政部長徐國勇與警政署長陳家欽面前放話。隨後，警政署下午針對高雄舞廳殺人命案及台南市槍擊案，將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉調職，新任局長人選已報請直轄市首長圈選，待直轄市長與內政部同意後才能決定。

台南市長黃偉哲表示，周幼偉1年以來對治安等警政工作表現，讓台南市治安滿意度及警察滿意度拿到六都第一，「比台南更嚴重的有好幾個縣市，若依這標準換過好幾輪了」，但也尊重中央的警政人事權，希望要有全國一致的標準。

周幼偉是中央警察大學48期刑事系畢業，是警界檯面上六都最年輕的直轄市分局長，從2019年7月18日上任至今僅差5天就到職1年，成為六都至今任期最短的直轄市治安首長。

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