解放軍武統台灣「澎湖」是關鍵？　張競：這位軍事專家只是記者

▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國軍事專家艾克斯（David Axe）10日在《富比士》（Forbes）發表專文，認為解放軍若想拿下台灣，澎湖將會一個重要的關鍵點。不過中華戰略學會研究員張競指出，「不要看到洋和尚，就昏到完全相信他唸的經」，在取信作者的說法之前，應該要先查明他的來歷較為妥當。

艾克斯認為，中國要拿下台灣可能很困難，如果發生戰爭，台灣會立刻展開反制。北京有能力拿下澎湖，中國空軍與火箭軍可用數千枚炸彈與飛彈轟炸澎湖，但關鍵還是在於時間問題。

艾克斯文中寫道，解放軍拿下澎湖的每一小時，台灣也能啟動南部海邊的軍力，動員200萬名的後備軍人。同時，美軍可以派兩至三艘航空母艦群到台灣周邊，解放軍在澎湖升起旗幟時，美軍轟炸機可能已準備帶來隱形巡弋飛彈，「在任何入侵的劇本中，時間並不站在中國這邊。」

▲2017年5月25日，澎湖漢光演習模擬解放軍攻台。（圖／達志影像／美聯社）

張競對此則表示，稍微搜尋一下就可以知道，艾克斯其實是一位軍事記者，主要的職責是報導軍中生活，雖然有在經營一個軍聞部落格《War is boring》，不過並非軍事專業研究者。

據悉，David Axe也曾擔任過電影製片人與圖像小說作家，《War is boring》原為筆下一部網路漫畫作品，旨在嘲諷戰爭更多的是政治、文書和後勤的鬥爭，而非實質意義上的戰鬥，隨著知名度提高，這個名字也逐漸成為一個品牌，才會有後續的軍聞評論等作品出現。

張競以「洋和尚」來形容David Axe，並強調「不要看到洋和尚，就昏到完全相信他唸的經，搞清楚對方是在搞啥的」。有網友對此回應，「好奇他到底知不知道澎湖在哪？」、「『專家』越來越多」。

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