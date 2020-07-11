激情頂點麻痺！老翁「嘴角上揚」陳屍賓館　「屍體會說話」找到她

▲（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一般命案發生時，往往可以透過死者的表情、肢體看出一些端倪。鑑識專家謝松善日前就分享真實案例，一名老翁全身赤裸陳屍在家裡附近的賓館，經過多年經驗及觀察，推測老翁應是死於「馬上風」；果然，警方進一步調查後，發現事發時房間內還有其他人，順利破案。

謝松善日前在《震震有詞》提及，死人有死相，屍體會說話。他分享經手過的一則案例，60歲老翁被發現全身赤裸陳屍在家裡附近的賓館裡，值得關注的是，老翁是立正姿勢躺在床上、兩手緊貼，下體已有屍斑、精液，而衣物是整齊擺在旁邊。

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謝松善再請員警仔細觀察老翁的面相，發現老翁嘴角往上揚，好像很享受的樣子。再看旁邊，發現床單有皺摺、枕頭有凹陷痕跡，再加上有2個水杯，謝松善因此推測，老翁應該是「馬上風」，土話一點就是「爽死」。

謝松善說，年紀大做複雜性行為，又找年輕的，到最激情時心臟就受不了麻痺，「（老翁）死在最激情、享受時，臉部表情停滯在那個地方。」警方之後找到應召女子，順利破案。

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