夫殺害妻子後跳樓！凶宅「沒降價」...年輕人卻搶看房

▲夫殺害妻子後跳樓！年輕人卻搶看房。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

一般人買房往往對凶宅避之唯恐不及，但這棟在中國杭州的凶宅卻吸引許多年輕人興趣，價格不僅沒有因發生過命案而降低，反而與附近二手屋價格差不多，93坪售價220萬人民幣（約台幣927萬）。

這棟位於中國杭州的凶宅，2016年1月21日凌晨，一對夫妻發生爭執，當時妻子大喊了一聲「救命」後，就被丈夫拿刀刺死，之後丈夫直接從住家11樓跳下身亡，夫妻倆的16歲女兒目睹命案，嚇得說不出話，事後她表示自己聽見媽媽喊救命後，就立刻報警，但仍沒來得及阻止悲劇發生，之後女兒搬到四川和爺爺同住，房子就交由銀行處理。

這間擁有兩房的房子因採光佳、空間寬敞，以相同條件的房子來說，二手的也至少200萬人民幣起跳，銀行以154.14萬（約台幣650萬）起標，根據合約，購買此房還需支付給銀行41.7萬元（約台幣176萬）。不過這間凶宅的買氣卻意外的高，有許多年輕人預約看房，他們認為沒必要因為是凶宅就不購買，因為不會影響房屋實際使用。

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