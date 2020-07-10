蚊蟲退散！自製防蚊法寶天然又安全　學會全家受用

▲吳韻晨表示，運用油、純露、乳化劑、蠟做變化，掌握好比例，就可以製作出符合所需的防蚊產品。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

你被叮上了嗎? 夏日蚊蟲多，驅除蚊蟲方法百百種，花蓮洄瀾文創生活藝能教室日前邀請有多項芳療執照的吳韻晨老師，教導民眾如何利用植物精油製作防蚊產品，簡單又安全，學會全家受用。夏天是蚊子好發的季節，特別是花蓮小黑蚊人人聞之色變，但市售的防蚊產品又怕不安全，針對於此，花蓮市立圖書館邀請吳韻晨老師教導民眾利用簡單原料自製防蚊產品。

▲▼吳韻晨教導如何利用植物精油製作防蚊產品，簡單又安全，學會全家受用。

指導老師吳韻晨表示，防蚊系列主要是運用油、純露、乳化劑、蠟做變化，掌握好各項比例，就可以製作出符合所需的產品。將3克乳化劑和15克甜杏仁油攪拌均勻，再加入80克土肉桂純露攪拌，滴入複方精油，只要「拌、攪、滴」三個步驟，就能做防蚊乳液，天然又安全。「夏日防蚊液自製課程」主要製作三種防蚊產品，包括防蚊液、防蚊乳、防蚊膏，運用香茅醛、尤加利、薰衣草、薄荷等複方單體精油，搭配出多層次味道，就能達到驅蚊效果。

吳韻晨老師說，特別是肉桂醛的獨特味道可以有效防止小黑蚊攻擊，抗發炎效果很好，她說，採用的土肉桂純露由花蓮在地小農生產，運用在防蚊乳上，也算是支持在地物產。

「看到一次可以學三種防蚊方法就很心動，外面買的防蚊液味道不一，也不知道放了什麼東西，自己會做，可以依需求搭配，用起來很安心」參與民眾陳小姐說。課程結束後，每人帶四樣成品回家，學員們大呼好值得。

館長陳怡琳表示，防蚊液課程深受市民重視與歡迎，每場爆滿。七月十一日陶藝課與十八日漂流木創作課程，也歡迎市民朋友踴躍報名參加，不要錯過。

►我沒有遲到，是時間遲到了！