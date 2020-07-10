男警摸2次女駕駛胸部　稱抓違規「正當程序」：檢查有沒有藏武器

This is fucking disgusting.

"I DEMAND A FEMALE OFFICER"

Austin, Texas PD @Austin_Police pic.twitter.com/eAiIejUP8j —(@mo0nlitruby) July 6, 2020

▲男警2次伸向特蕾維諾的胸部。（影／翻攝自推特／@ mo0nlitruby）



記者崔子柔／綜合報導

美國德州奧斯汀（Austin）40多歲的女子特蕾維諾（Rosalinda Nuno Trevino）因交通違規被一名男警逮捕，該男警稱要「檢查是否有藏武器」，特蕾維諾的胸部共2度被該男警觸碰，她與其他民眾都提出抗議，警方則表示這是正當程序。

綜合外媒報導，特蕾維諾4日在奧斯汀國會大道附近闖紅燈、按喇叭，被認為多次危險交通違規遭到逮捕，當時的男警第一次碰觸她的胸部時，她就喊著「請給我一名女警」，附近的民眾也對該男警的行徑提出質疑，但男警並無反應，且又二度伸手碰觸特蕾維諾的胸部。

目擊民眾將影片上傳到網路上，許多網友都對該名男警的行為反感，奧斯汀警局則回應，當時沒有女警在場才由男警搜查，而且他的做法也符合正當程序，搜查動作在警車前方進行，就是為了讓行車紀錄器拍下過程，一旁也有另名男警。

相關規定指出，員警替異性搜身時如需碰觸到胸、臀等敏感部位，應以「手背」進行，不少網友看了覺得不合理，要求公開該男警姓名，「這不是我認知裡的手背」、「有沒有不用『性騷擾』就能搜索胸部的方法」、「這難道不算襲胸嗎？」