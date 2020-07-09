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保險業降租紓困逾百家房客　3個月少收1.7億租金！

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲根據統計，截至今年6月底，20家壽險公司辦理163件降租措施，實際降租金額共減少1億7,277萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

因應疫情衝擊國內經濟，保險業提供調降租金、租金緩繳等紓困措施，金管會保險局今（9）日統計指出，從今年4月發布函令到6月底為止，有20家保險公司辦理163件降租措施，實際降租金額一共減少1億7,277萬元。

金管會4月10日發布因應疫情關於「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」的暫行措施，保險業就受疫情影響的投資用不動產承租戶所提供相關協助措施，導致所持有的不動產未符合處理原則，所訂出租率及收益率等標準，須向主管機關專案報核辦理展延即時利用期限。

為協助承租戶因應疫情衝擊，保險業可評估不動產承租戶受疫情影響的情形，提供包括降低租金、租金緩繳、分期、免租期及延後起租日等協助措施。

根據金管會統計，保險業已受理的各項協助措施共計229件，其中已實際辦理204件，另有25件尚在進行協商中。

統計也指出，截至今年6月30日止，共有11家壽險、9家產險公司提供降租措施，共辦理163件，最多承租戶主要是服務業86件、其次為觀光業47件，另有文化、航空、船運、醫療及製造等行業，短短3個月內實際辦理降租金額一共減少1億7,277萬元。

觀察其他紓困措施，共有10家壽險、3家產險公司辦理41件，最多承租戶以服務業23件占最多，另有百貨、觀光、文化、醫療及製造等行業。

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