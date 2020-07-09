榨汁機倒熱水「女模炸成豬頭」　半個月零收入怒嗆：我靠臉吃飯！商家冷回應

▲李女購買的榨汁機。（圖／翻攝自陸媒，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

電器操作不當容易造成意外，浙江杭州的李姓女模特日前購買了一台「網紅榨汁機」，她竟把代餐粉和剛燒開的熱水倒入，結果按下開關後發生爆炸，熱水噴射而出，把她燙得滿臉都是水泡！李女憤怒要求商家賠償，稱自己是「靠臉吃飯」。

綜合陸媒報導，李女日前在網路上購買了40多元（人民幣，下同）的網紅榨汁機，收到貨物後，她就想攪拌下代餐粉味道會更好，接著她倒入粉和剛燒開的熱水，結果剛按啟動開關榨汁機就爆炸，熱水也跟著噴出來，把她給燙得滿臉都是水泡。剛開始她自行處理，後面因臉越來越腫於是到醫院治療。

▲李女受傷後臉越來越腫。

目前李女醫藥費花了800多元，修復費則是1000多元。她事後去查看商品說明，發現上面並沒有寫明不能用開水，為了再次確認，她還重新購買一台，裡面的說明書確實沒寫，所以她認為責任不在自己身上，而是在商家身上。

不過在和商家溝通時，對方的態度很不好，並咬定不能使用開水是常識，說明書上不可能全部寫明，還對此提出質疑，稱女子是在受傷後多天才告知，榨汁機的碎片也都被丟掉，「是不是使用榨汁機受傷的，還是一個問號。」

▲李女稱自己是模特，因受傷已經半個多月沒接到工作單。

無奈的李女選擇向媒體曝光，稱自己是獨自在杭州工作，而且因「靠臉吃飯」，已經半個多月都沒接到單，日子都快過不下去了，商家又不肯承擔責任，希望經過協調商家能賠償醫藥費、修復費和誤工費。最終，商家方面願意承擔部分醫藥費，不過女子並不滿意，表示會繼續維權。

報導最後指出，不管是使用榨汁機，還是別的可以密封住的物品，根據熱脹冷縮原理，只要往裡面倒熱水，基本都會有炸開的風險，越是杯口密封質量好的，越是容易發生爆炸，在日常使用時還是要多加注意。

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