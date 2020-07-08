假Coser妹深夜裸身直播　曝動漫展當天「真相」

圖文／鏡週刊

日前台北圓山花博公園連兩日舉辦PF動漫展，未料，一名23歲女大生假冒Coser且未穿內褲，刻意掀裙給攝影師拍，染腥引發爭議，沒想到昨（7日）深夜竟裸上空直播稱要「拯救C圈」（Cosplay圈），再度引起關注。

李女7日再度在臉書PO文，表示「PF當天我一開始根本沒打算被拍，所以沒補妝掉光光，才會被一堆人嫌醜！」接著深夜時，竟脫光上衣半裸直播，趴在床上直喊「有話想對Cosplay圈說」，讓大票網友看傻。

李女裸著上半身、露半張臉表示，自己行為已經成為全媒體的關注報導，因此想發表對次事件的看法，認為目前Cosplay圈有兩條路選擇，一、未來完全封鎖色情，一點都不能露；二、「不用管安全褲、三層絲襪、膚色內褲，都不用，穿了熱死人」大破尺度，像日本場次一樣大玩特玩，並宣稱已有相關有力單位與向她聯絡，如果圈內人士決定好可以跟她提，但李女不願透露口中的「有力單位」身分，「我怕你們會攻擊那個政治人物」。

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李女也批評，目前C圈還有偽善者，知道有一部分的人想要「裸露」但有人愛看又愛嫌，直言「我們把偽善打破，大方做自己」，不過大票網友都歪樓，紛紛大呼，「站起來講」「妳站起來我們答應妳！」

事實上，被不少人報案檢舉的李姓女學生，6日到案辯稱「平時就習慣不穿」只給男友攝，卻被有心人士偷拍，不過仍被依公然猥褻罪送辦。



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