游淑慧指「柯文哲都在自圓其說」　列三點質疑大巨蛋

▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

大巨蛋復工在即，台北市長柯文哲8日召開記者會，說明大巨蛋現況，承諾會做到最安全的程度，負責到底。對此，台北市議員游淑慧提出三點反駁，認為柯文哲在復工、停工的議題上，都是「自圓其說」。

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者林敬旻攝）



第一，游淑慧表示，當年為何刁難復工？今天又如何模糊復工？為什麼5年停工期間，蛋卻快長好了？就連防災避難模擬怎麼通過的，都介於模糊地帶，使用非台灣法令認可的「Sim Tread」避難軟體去審核，判定大巨蛋具有危險性，但後來還是為了自圓其說，使用回台灣認可的EXODUS軟體，才順利過關。

第二，針對柯文哲，宣稱任內成果是讓大巨蛋及附屬建築的容納人數大幅下降，游淑慧認為，這完全是一個解套的取巧手法，保留遠雄日後可有再申請調高的伏筆，現在不過只是暫時性的減少容納人數。

第三，柯文哲曾稱大巨蛋建築量體過大，會導致台北文化體育園區成為高災害潛勢及高災害風險地區；游淑慧則說，現在建築物量體也沒什麼變，看起來還是共構和鋼構，「難道現在的鋼變成不會傳導，不會變型了？」

游淑慧也開玩笑說，反正「蛋」本來就是橢圓的，而過去柯文哲對大巨蛋的原則是「不刁難、不放水」，但看了這5年的過程，其實是「過去刁難、現在放水」；網友在貼文底下留言，「弊案到哪裡去了？柯P當然要自圓其說，只是能不能說服北市民眾？」

對於外界質疑柯文哲與前任市長郝龍斌一樣，放水、圖利遠雄，柯文哲今在記者上反駁，「我怎麼跟他一樣？我還公開透明欸，每一場都線上直播」。

▲大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）