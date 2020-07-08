突破孤獨極限！拿可樂杯自己跟自己接力　網友淚：你出錢，我當你朋友

▲網友挑戰一個人完成「國際孤獨等級表」的所有事項，拿著可樂杯替自己喝采，讓網友看了都瘋喊「我出錢當你朋友好嗎！」。（影片由網友授權提供，未經允許請勿隨意翻攝）

生活中心／綜合報導

沒事邊緣人，邊緣人沒事 ! 有網友在Dcard上PO文表示，每次在網路上看到別人在標記朋友做串連活動，就覺得對孤獨邊緣人根本不公平，因為都沒有朋友會標記邊緣人參加活動，剛好原PO看到最近麥當勞在玩可樂杯接力，就突發奇想決定「自己跟自己接力」，挑戰國際孤獨等級表從逛超市、吃火鍋到唱KTV甚至是遊樂園都自己一個人去，堪稱「孤獨邊緣人」的極限。

▼從一個人逛超市到動手術，你的孤獨指數是多少呢？（資料照／網路溫度計提供）

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完全不是說說，該網友真的自己一個人趁著假日完成「孤獨接力」的活動，只見影片中他從自己一個人逛量販店、去麥當勞吃飯、喝咖啡開始慢慢進階，開始挑戰自己看電影、吃圍爐火鍋，還到KTV將麥克風放到可樂杯裡獨唱，搭配音樂緩緩唱出「最怕，空氣突然安靜」。甚至還流浪到淡水，坐在河堤旁看著夕陽，最後更祭出殺手鐧，跑到遊樂園一個人搭起咖啡杯，短短一分半的影片卻透露出濃濃的孤獨感，讓網友看了不禁大喊，「假日一個人完成這些事，也太邊緣，不能找朋友陪你嗎」、「對不起，看到你這樣我哭了」、「我從沒想過這些事可以一個人完成，真的太邊緣啦！」。

看到網友如此「捧場」，原PO還向網友求救說，我剩下9、10級還沒挑戰，有誰最近要搬家他可以自告奮勇去幫忙，但第10關一個人動手術真的不知道該怎麼辦，原本想要去割包皮但是媽媽告訴他6歲時已經割過了，讓網友又不禁回他，「你別這樣邊緣啊，我當你朋友好嗎」、「那個可樂杯裡面一定不是裝可樂，而是我默默流下的眼淚！」、「可樂杯真是你最好的旅伴 笑死我」、「呼叫麥當當 看這裡有邊緣人」、「麥當勞應該要頒獎給你 邊緣大獎XDDDD」、「呼喊麥當勞看過來這邊」，引起網友熱議。

▼網友挑戰用可樂杯完成「國際孤獨等級表」，讓網友看了都不禁大喊「我當你朋友好嗎！