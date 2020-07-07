盜割收據出現6666「鐵支大順」　苦主：要去買樂透招好運

▲施姓農民看到收據出現6666台斤。（圖／施姓農民提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑鄉一名施姓農民，5日發現4.8分面積的稻田被人「盜割」一片光禿禿，還在臉書po抱怨文，警方追查下才知是烏龍一場，偷割稻的王男是施的好友，還將收割後的6666台斤濕穀，付盤商收購後換得6萬1千元糧金，全交付給施達成和解，施男看到收據一連出現數個6字，簡直鐵支大順，驚呼是吉兆，去買張樂透了。

看見自己辛苦種植的大片稻田光禿禿一片，施姓農民在臉書無奈表示，「在芳苑鄉漢寶村漢興路，快速道路旁有約四分八，種稻子，本來明後天要請人要割稻，結果，昨天下午去看，已全被人割完了，傷腦筋，最好是無心啦，可原諒。」他隨即向警方報案。

▲施姓農民的稻田被盜割。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

芳苑警方追查下才知到，原來施男與王男是從小大到大的好朋友，而且施男的稻田都是由王男負責噴灑農藥，王男供稱不是偷割，是來不及通知施姓農民，也向警方出示糧商秤量收據，4.8分稻田共收割6666台斤濕糧，總金額61,327元，全交給好友施男。雖然2人當場和解，但偷竊屬公訴罪，王男仍被依竊盜罪移送。

施男說，看到收據今年收成6,666台斤的稻田，真的是六六大順，以為被偷割稻田，整夜都睡不著也吃不下飯，如今真相大白，警方還很快的破案，原來是王男協助割稻，也歸還6萬多元，這樣的好運氣，真該來去買張樂透招好運。

▲施姓農民的稻田被盜割。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

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