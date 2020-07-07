陸學者許章潤遭警方逮捕　曾數度發文抨擊北京

▲北京清華大學教授許章潤遭警方逮捕。（圖／翻攝新京報）

記者曾俊豪／綜合報導

北京清華大學教授許章潤因發文批評北京當局，去年4月遭到校方勒令停止教學與科研活動。綜合外媒報導，許章潤6日上午10時從北京家中被警方帶走，不過帶走他的並非當地員警，而是四川成都警方，至於逮捕原因，網路消息指出，是因為許章潤涉嫌嫖娼，但此說法未獲得官方證實。

《BBC中文網》採訪許章潤友人，對方懷疑許章潤被帶走，是因為他近年頻繁發表批評北京當局的文章，而這些文章最近集結成書，六月底以《戊戌六章》的書名在美國出版。

報導提到，事發當天，數輛警車出現在許章潤位在北京昌平區的家中，實行抓捕的是四川成都警方，具體逮捕原因並不清楚。不過，在他被捕後，網路上隨即有消息曝光，現場警方告知家屬，抓捕原因為嫖娼。

▲網路已搜尋不到許章潤過往受訪畫面。（圖／翻攝百度）

許章潤是北京清華大學教授，擁有西南政法大學學士、中國政法大學法學碩士、澳大利亞墨爾本大學法學博士等學位。他曾任清華大學法治與人權研究中心主任、《清華法學》主編等，主要研究領域為法理學西方法哲學憲政理論儒家人文主義與法學。

事實上，許章潤去年4月就因為發文批評北京當局，遭到校方勒令停止教學和科研活動，並停止招生、免除一切職務。許章潤當時曾以簡訊回覆《紐約時報》，文中提及，「我不知道接下來他們會做什麼，我長期以來一直在為此做好心理準備，最壞的情況是，我最終可能會入獄。」

▲許章潤曾多次發文抨擊北京。（圖／記者曾俊豪攝）