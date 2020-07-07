女歌手就是她！醫美大亨「夜不歸營」直擊　美魔女正宮崩潰：我們還沒離婚耶

圖、文／鏡週刊

在台北市小有名氣的亞欣醫美診所，上月初遭檢警查獲使用非法醫美儀器及針劑，負責人謝秉峻從醫美大亨淪為刑事嫌疑犯，引發外界關注。本刊接獲爆料，指謝男根本不是大亨，只是1名攝影師。謝妻向本刊表示，謝男婚後性情大變，去年更是突然要求離婚，她請徵信社跟拍，「才知道原來他已經住在林娜家了」。

▲亞欣醫美負責人謝秉峻（右）遭妻子指控，2人還未離婚，他就和歌星林娜（左）舉止曖昧，在公共場合牽手。（圖／鏡週刊提供，下同）

謝妻控訴，丈夫除了侵佔她辛苦創立的公司，拿走這幾年近2億元營收，最讓她心碎的致命一擊，則是徵信社跟拍到丈夫時常進出某女子住處。

▲亞欣醫美負責人謝秉峻遭妻子指控，2人還未離婚，他就和歌星林娜（圖）舉止曖昧，在公共場合牽手。

她一看照片、影片，驚訝發現跟老公勾搭的新歡，竟是自己的閨密，「我們還沒離婚耶，他們就這樣同進同出，每週2、3次在林娜家過夜。」如今謝妻已蒐集相關證據，並委任律師，準備對謝男及林娜提出背信、侵占、傷害、妨害電腦使用及侵害配偶權等多項告訴。

▲謝妻請徵信社跟拍丈夫（左），卻發現丈夫時常到林娜（右）住處過夜。





亞欣醫美診所在同業競爭最激烈的北市忠孝東路四段起家，後來才搬到民生東路，雖然位於2樓，但靠著口碑，以及不少藝人光顧消費，業績仍然十分亮眼，診所粉絲專頁還曾貼出金曲歌后紀曉君找他們打雷射的照片。

遭謝妻指控和她丈夫過從甚密的閨密林娜，則是小有名氣的歌手，年初才推出台語專輯。天生擁有好歌喉及深邃五官的她，出身阿美族，16歲就在餐廳駐唱，曾多次參加選秀節目，熬了多年才在35歲一圓出片夢，沒想到就捲入這起醫美診所夫妻情變的糾紛，還可能因此吃上官司。

本刊曾致電林娜經紀人，並留下文字訊息，但直至截稿前都未能聯繫上，無法得知其回應。



更多鏡週刊報導

【醫美大亨軟爛男6】他被妻控侵占2億還偷吃 拿出證據反駁又有疑點

【醫美大亨軟爛男1】美魔女7年滾出2億醫美江山 淚控渣夫整碗捧去還偷吃

【醫美大亨軟爛男2】窮攝影戶頭剩千元 醫美女強人自爆被他侵犯才結婚