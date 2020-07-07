偷吃女歌手「醫美大亨」真實身分起底！　美魔女正宮自爆被他侵犯才結婚

圖、文／鏡週刊

在台北市小有名氣的亞欣醫美診所，上月初遭檢警查獲使用非法醫美儀器及針劑，負責人謝秉峻從醫美大亨淪為刑事嫌疑犯，引發外界關注。本刊接獲爆料，指謝男根本不是大亨，只是1名攝影師，身上一度窮到只有一千多元存款。謝妻控訴，當初因為被謝男侵犯，對房事有了恐懼感，「才想說努力賺錢滿足他的物欲，沒想到卻變成像是養小白臉」。

▲▼謝妻控訴丈夫（圖）侵占診所，自己才是診所實際經營者，謝只是一個婚禮攝影師，根本不懂醫美。（圖／鏡週刊提供，下同）

謝妻透露，她跟謝男認識之初，就曾被他硬上且因此懷孕、流產，之後便對男女之事有恐懼和心理障礙，謝男則表示自己也不喜歡做愛，所以不在意，2人才結婚，但4年來平均1年只有1次親密行為，「某個程度來說，我對他有愧疚感，覺得既然無法滿足他的性欲，就努力賺錢滿足他的物欲，沒想到我卻像養小白臉一樣，被如此對待。」謝妻說。

過去因謝男的攝影業務一直不穩定，最慘的時候身上存款僅剩一千多元，而她經營的美容院生意不錯，才讓謝男從高雄搬到台北一起打拚，沒想到卻真心換絕情，「起初一切都相安無事，沒想到他卻在婚後性情大變，原本不菸不酒，變成菸酒不離身，又時常藉故爭吵。」

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您：抽菸有害身心健康。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【醫美大亨軟爛男3】「娶某就要爽爽過」 妻控辛苦掙錢他開跑車、打高爾夫

【醫美大亨軟爛男4】她想生小孩救婚姻 老公跟她4年只做4次還家暴

【醫美大亨軟爛男5】老公夜不歸營 鏡頭直擊他竟進了閨密女星家