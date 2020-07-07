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偷吃女歌手「醫美大亨」真實身分起底！　美魔女正宮自爆被他侵犯才結婚

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圖、文／鏡週刊

在台北市小有名氣的亞欣醫美診所，上月初遭檢警查獲使用非法醫美儀器及針劑，負責人謝秉峻從醫美大亨淪為刑事嫌疑犯，引發外界關注。本刊接獲爆料，指謝男根本不是大亨，只是1名攝影師，身上一度窮到只有一千多元存款。謝妻控訴，當初因為被謝男侵犯，對房事有了恐懼感，「才想說努力賺錢滿足他的物欲，沒想到卻變成像是養小白臉」。

謝妻控訴丈夫（圖）侵占診所，自己才是診所實際經營者，謝只是一個婚禮攝影師，根本不懂醫美。（翻攝臉書）

▲▼謝妻控訴丈夫（圖）侵占診所，自己才是診所實際經營者，謝只是一個婚禮攝影師，根本不懂醫美。（圖／鏡週刊提供，下同） 

謝妻拿出丈夫當年上台北的存摺，裡頭只有1,065元。（讀者提供）

謝妻透露，她跟謝男認識之初，就曾被他硬上且因此懷孕、流產，之後便對男女之事有恐懼和心理障礙，謝男則表示自己也不喜歡做愛，所以不在意，2人才結婚，但4年來平均1年只有1次親密行為，「某個程度來說，我對他有愧疚感，覺得既然無法滿足他的性欲，就努力賺錢滿足他的物欲，沒想到我卻像養小白臉一樣，被如此對待。」謝妻說。

亞欣醫美診所負責人謝秉峻（左）和妻子（右）鬧離婚，被妻子指控侵占公司總營收近2億元。（翻攝臉書）

過去因謝男的攝影業務一直不穩定，最慘的時候身上存款僅剩一千多元，而她經營的美容院生意不錯，才讓謝男從高雄搬到台北一起打拚，沒想到卻真心換絕情，「起初一切都相安無事，沒想到他卻在婚後性情大變，原本不菸不酒，變成菸酒不離身，又時常藉故爭吵。」

謝姓男子原本是攝影師，之後當上醫美診所負責人，如今出門都是開著價值500萬元的保時捷跑車，生活奢華。（翻攝畫面）

謝妻拿出保護令，指丈夫要求離婚，她不願意，就被丈夫家暴毆傷，讓她心碎不已。（讀者提供）

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