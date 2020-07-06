醫美龍頭愛爾麗舉辦公益巨星演唱會　「首站」台南振撼登場！

圖、文／愛爾麗提供

府城台南最大卡司的演唱會來了！長期致力於公益的愛爾麗集團將於9月5日在台南文化中心演藝廳舉辦「感謝有你防疫公益演唱會」，由集團公益大使謝祖武、唐從聖主持，主唱「暖心歌王」黃品源、歌手包偉銘、紀曉君輪番上陣，還有特別嘉賓吳宗憲共襄盛舉，7月6日在拓元售票系統開始售票，售票總額將全數捐作慈善公益。

台南是愛爾麗醫療集團的大本營，董事長常如山就是府城子弟，25年前在家鄉白手起家，對台南有著濃厚情感。今年全球受新冠肺炎衝擊，他決定自掏腰包，重金聘請重量級巨星首站在台南文化中心開唱，盼讓因疫情消沉已久的府城鄉親，再次點燃熱情與活力，也藉此感謝醫護警消人員，辛苦防疫來守護台灣，致上最高敬意。

這場公益演唱會星光熠熠，擔任特別嘉賓「憲哥」也是台南人。而3月痛失愛妻劉真的歌手辛隆，也在傷心消沉3個月後重回舞台，讓這場公益慈善晚會別具意義。

#愛爾麗集團感謝有你防疫公益演唱會

主辦單位：愛爾麗集團

協辦單位：台南市政府

活動日期：2020年9月5日 PM19:00～21:00

活動地點：台南文化中心演藝廳

2020.07.06（一）上午11：00開始售票

售票請洽拓元售票系統

主持人：謝祖武 從從唐從聖

主唱嘉賓：黃品源 Huang Pin Yuan

特別嘉賓：吳宗憲 Jacky Wu

演唱歌手：

包偉銘

辛龍 Shin Lung

紀曉君 Samingad

符瓊音 Meeia Foo

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