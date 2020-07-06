三倍券今起連抽15天Gogoro！　3種數位綁定一路抽到10月底

▲大多數民眾還是傾向領取實體券。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

振興三倍券截至5日晚間10時預訂人數已達625萬8673人，其中預購紙本的人數多達505萬4913人。為了鼓勵民眾進行數位綁定，經濟部在臉書PO文提醒，選擇數位綁定的民眾6日下午記得鎖定經濟部的臉書直播，到時將由部長親自抽出第一位獲得Gogoro VIVA Lite的幸運兒，4個月的活動總計將送出25台Gogoro。

經濟部的PO文中提到，數位綁定操作其實很簡單，各平台、銀行業者也推出許多加碼優惠，「而且現在還有機會抽中Gogoro！大家還不快點綁起來！」7月6日至7月15日之間經濟部每天都會抽出一名得獎者，7月16日至10月31日之間則是每週抽出一名得獎者，「電腦不只會選土豆，還會抽Gogoro！」

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▲三倍券數位綁定可抽Gogoro。（圖／記者張慶輝攝）

至於該怎麼進行數位綁定，以下共有3種領取方式以及回饋：

綁定信用卡領取

中華民國國民及有居留證的配偶，自7月1日起到三倍券官網綁定信用卡，在12月31日前累計消費滿新台幣3000元，帳單直接扣2000元，收到通知後，最晚下個月帳單額度就會看到回饋。

信用卡最高回饋

星展銀行針對新戶申辦信用卡，綁定信用卡為支付工具，並以指定方式刷卡消費滿額，最高可享1888元回饋。另外，渣打國際商銀針對新辦客戶，消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金。

綁定電子票證領取

民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

電子票證最高回饋

參與電子票證的業者，包括LINE Pay一卡通、悠遊卡等。持icash 2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋；以悠遊卡領取振興三倍券，享最高300元加碼回饋，前10萬名成功領取者還可獲得加碼。

綁定行動支付領取

民眾自7月1日起到三倍券網頁綁定，12月31日前累計消費滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式的app通知。目前參與的行動支付業者包括台灣Pay、街口支付、Happy Go Pay、icash PAY等。

行動支付最高回饋

信用卡加上「台灣PAY」方案，綁定土銀、台銀、合庫、彰銀信用卡各祭出300元早鳥禮1萬名；加上原本「台灣PAY」綁定1000元優惠，共計回饋1300元。

►點此前往三倍券官網！

▼經濟部鼓勵民眾進行數位綁定。（圖／經濟部提供）