狼師性侵國中男生！停聘期間還去兼差　教育局：列不適任教師終身不得錄用

▲一名教國樂的音樂老師因性侵國中男學生再約砲被停聘。（圖／翻攝音樂老師臉書）

記者崔至雲／綜合報導

北部某高中一名音樂男老師，因在交友軟體與班上男學生約會，甚至在校內廁所、教室等地發生性行為，事後約會對話內容流出，校方3月底緊急將該師停聘， 6月初再次召開性平會，決議將該師解聘，但3月至6月空窗期間，該師又在網路上應徵幼兒班音樂老師，引發學生擔心，該縣市教育局於本月初決議將他列入全國不適任教師平台，終身不得錄用。



該師主修中國樂器揚琴，並擔任國樂團打擊演奏員，觀察該師臉書，似乎認真教學、風評不錯，但卻在今年爆出性侵事件。校方發聲明指出，該校於今年3月25日接獲訊息後即進行校安通報，並在隔日即召開性平會，決議成立調查小組進行調查，另依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」將該師送教評會予以停聘，離開校園靜待接受調查，3月27日召開教評會，依性平委員建議予以停聘之決議處置，並靜候調查。

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▲該師於停聘期間又在網路上應徵幼兒班音樂老師。（圖／翻攝音樂老師臉書）

校方也說明，該師停聘期間，也已當面口頭及簡訊告知該師，在調查期間切勿與當事人及在校學生連繫；另對本校被行為人乙生的部分，也已請專任輔導老師介入輔導，並提供後續相關法律訴訟協助，以保障學生個人權益。

對此，教育局指出，經學校經調查小組調查後，6月初再次召開性平會，決議本案性侵害性騷擾成立，建議解聘，於6月中旬函送教育局調查結果及會議紀錄。該校並於7月初函寄調查報告通知行為人相關後續程序。

教育局也說，目前已儘速依性平法及教師法等規定，輔導學校完成相關行政程序後解聘該師，並通報全國不適任教育人員系統。教育局重申對校園性平事件絕不姑息，針對該不適任教師將確實解聘，通報終身不得錄用，並已請學校進行受害學生輔導機制。後續亦將請各校強化師生性平教育，並提升師生察覺處理及自我保護的敏感度，以避免性平事件發生。

