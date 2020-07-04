　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

船繩解到最後一條要離港被拉回　蔡文益：我們盡力在保釣了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭保釣3日夜襲想要強行出海！志士蔡文益等12保釣志士，也帶50隻繫國旗與「頭城釣魚台路一號」門牌的鴿子，要準備空降登島宣示主權，但沒船員證一切化為烏有，蔡等人所搭的順利85號漁船船繩解到剩一條要離港，硬被安檢人員拉回，雙方岸邊僵持約1時後僵在4日零30分許，宜蘭保釣告一段落，「保護頭城釣魚台辦公室」表示，相信日本石垣市長中山義隆絕對是破壞台日友好的歴史罪人。

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

「保護頭城釣魚台辦公室」4日上午說：辦公室成立以來受到媒體朋友和熱情國人的支持，感到非常的溫暖，謝謝您們！3日的行動原以宜蘭頭城鎮烏石港為出發，但相關單位卻在烏石港設立「反保釣人士出海指揮所」，3日下午只好轉戰頭城大溪漁港，當漁民在綁布條時，卻又遇上相關單位的關切，致使漁民相當困擾及恐慌，12名保釣志士最後只好改成午夜突擊梗枋漁港。」

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

「當裝備一切上船，船繩也只剩一條時，卻被多名海巡人員，強拉回靠岸，說我們沒有船員證，不得出港，我們已出示身份證，也確認身份無誤，卻無法出港，雙方僵持約1小時餘，記得6月29在立法院協調會說，會比照2012年保釣活動，但相關單位執法讓我們失望了，難道愛國錯了嗎？真的直覺國力強行壓制民力，這段期間我們只是說政府不方便說的，做政府不方便做的，辦公室要告訴大家，我們任務已達成了，我們已成功讓全世界，尤其日本人了解，台灣人有團結之心，共同維護頭城釣魚台主權及漁民海上漁權。」

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

「不過我們也樂見台日的友好，若是這次沒有更名風波，也不會有這些行動了，相信日本石垣市長中山義隆絕對是破壞台日友好的歴史罪人，我們要告訴所有的國人，我們已盡最大力量在保釣了，4日起我們會將保護頭城釣魚台辦公室遷往他處，在未來日子裡，持續關心頭城釣魚台相關的議題，感謝您們！感謝這段期間您們的陪伴與支持，謝謝大家！」。

ET快訊
獨／王偉忠24歲大女兒嫁美國富豪家族　送洋女婿禮物曝光
新營夫妻譏笑鄰母「看門狗」遭刺1死1重傷！鄰居還原爭執真相
「未成年子女」領三倍券方法曝光！還可多拿1000元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

譏笑鄰母「看門狗」…新營夫妻遭刺1死1重傷！鄰悲曝爭執主因：吵很久了

大三男「母胎單身」...尾隨落單短裙辣妹　「伸出鹹豬手」襲擊2女臀、腿

偷錄激戰過程…博士藥師疑女友結新歡「恐嚇外流」！她大崩潰：要殺我對吧

不知自己被通緝…從墾丁後壁湖想搭艇出港　海巡攔下法辦

鄰居諷母是看門狗　男抓狂拿刀猛刺「1死1重傷」3hrs後投案：我幹的！

船繩解到最後一條要離港被拉回　蔡文益：我們盡力在保釣了

陸戰隊操舟翻覆「3命危」　海軍總醫院曝弟兄最新狀況

約軍中學長聊心事！女軍官找飯店解內急　房內遭硬來崩潰…他完事喊：願你放下

新北衛生局人員「離奇失蹤6小時」　深夜竟從9樓頂墜下身亡

掏「木雕姊夫」作法誆改運…無知女2度遭性侵喊痛！淫神棍：我會走火功力大退

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

譏笑鄰母「看門狗」…新營夫妻遭刺1死1重傷！鄰悲曝爭執主因：吵很久了

大三男「母胎單身」...尾隨落單短裙辣妹　「伸出鹹豬手」襲擊2女臀、腿

偷錄激戰過程…博士藥師疑女友結新歡「恐嚇外流」！她大崩潰：要殺我對吧

不知自己被通緝…從墾丁後壁湖想搭艇出港　海巡攔下法辦

鄰居諷母是看門狗　男抓狂拿刀猛刺「1死1重傷」3hrs後投案：我幹的！

船繩解到最後一條要離港被拉回　蔡文益：我們盡力在保釣了

陸戰隊操舟翻覆「3命危」　海軍總醫院曝弟兄最新狀況

約軍中學長聊心事！女軍官找飯店解內急　房內遭硬來崩潰…他完事喊：願你放下

新北衛生局人員「離奇失蹤6小時」　深夜竟從9樓頂墜下身亡

掏「木雕姊夫」作法誆改運…無知女2度遭性侵喊痛！淫神棍：我會走火功力大退

以為能當醫生娘　婚後才知老公愛同性！《是一家人》為什麼而結婚？

重組國安陣線！文在寅「內閣改組」籲重啟兩韓對話：以「川金會」為目標

【黃寶慧】慧眼看天下／香港「二次回歸」　川普怒失利益基地！？　中印邊境巨形地圖　龍象恐爆海戰！？

錄到靈魂？監視器拍「清晰黑影」睡沙發　主人：愛貓一年前過世

綠營控「黑衣人」淪笑柄　羅智強怒轟民進黨才黑：國民黨已窮到沒有黑的能力

世衛改口最早通報新冠疫情非中國！陳時中：時間過去漸漸會承認某方面事實

一口咬下波霸炸出　還有焦糖海鹽口味！全台必吃「蛋塔TOP10」來了

黨魁保衛戰？江啟臣陪李眉蓁逛愛河：輔選黨提名候選人是天經地義

橡皮艇翻覆3人命危　海軍陸戰隊初判：海象驟變「瞬間湧浪過大」

治療8個月！13歲兒「戰勝敗血症順利出院」　岳庭緊依笑說：還能陪伴就是幸福

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

新北衛生局人員失聯　深夜頂樓墜落亡

新竹消防員性侵17歲女！她輕生亡…懲處內容讓網怒了

夾娃娃高手「清空」機台！竟遭12煞「球棒爆頭」丟包慘死

新營男持刀刺殺鄰居夫妻　1死1傷

禽獸神棍性侵孝女！　報警還被恐嚇：妳確定？

人妻留遺書：對不起你們　離家15天浮出水面

快訊／汽車租賃公內鬨開槍示威

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

更多熱門

相關新聞

宜蘭保釣告段落了　蔡文益：我們盡力了

宜蘭保釣告段落了　蔡文益：我們盡力了

宜蘭保釣志士蔡文益等12志士，3日夜襲強出海！並帶50隻繫國旗與「頭城釣魚台路一號」門牌的鴿子，要準備空降登島宣示主權，但因沒船員證被安檢人員攔下出不了港，最後僵持至4日零30分許，而宣告宜蘭保釣告段落了，蔡文益說：「我們拚盡全力保釣了，連鴿子都帶來要幫忙登島，但就是出不了港」。

保釣志士夜襲！　無船員證…出不了海

保釣志士夜襲！　無船員證…出不了海

宜蘭保釣志士夜襲！搭船出港遭攔僵持

宜蘭保釣志士夜襲！搭船出港遭攔僵持

保釣大行動將派員先探勘「登陸釣魚台」策略

保釣大行動將派員先探勘「登陸釣魚台」策略

宜蘭7/7出海保釣卡關！漁業署沒法給臨時船員證

宜蘭7/7出海保釣卡關！漁業署沒法給臨時船員證

關鍵字：

宜蘭保釣蔡文益鴿子保釣告段落

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

快訊／KIMIKO結婚了！

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面