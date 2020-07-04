船繩解到最後一條要離港被拉回　蔡文益：我們盡力在保釣了

▲▼。宜蘭保釣3日夜襲！蔡文益：「我們拚盡全力保釣了」宜蘭保釣告段落了。（圖／保護頭城釣魚台辦公室提供，下同）（圖／，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭保釣3日夜襲想要強行出海！志士蔡文益等12保釣志士，也帶50隻繫國旗與「頭城釣魚台路一號」門牌的鴿子，要準備空降登島宣示主權，但沒船員證一切化為烏有，蔡等人所搭的順利85號漁船船繩解到剩一條要離港，硬被安檢人員拉回，雙方岸邊僵持約1時後僵在4日零30分許，宜蘭保釣告一段落，「保護頭城釣魚台辦公室」表示，相信日本石垣市長中山義隆絕對是破壞台日友好的歴史罪人。

「保護頭城釣魚台辦公室」4日上午說：辦公室成立以來受到媒體朋友和熱情國人的支持，感到非常的溫暖，謝謝您們！3日的行動原以宜蘭頭城鎮烏石港為出發，但相關單位卻在烏石港設立「反保釣人士出海指揮所」，3日下午只好轉戰頭城大溪漁港，當漁民在綁布條時，卻又遇上相關單位的關切，致使漁民相當困擾及恐慌，12名保釣志士最後只好改成午夜突擊梗枋漁港。」

「當裝備一切上船，船繩也只剩一條時，卻被多名海巡人員，強拉回靠岸，說我們沒有船員證，不得出港，我們已出示身份證，也確認身份無誤，卻無法出港，雙方僵持約1小時餘，記得6月29在立法院協調會說，會比照2012年保釣活動，但相關單位執法讓我們失望了，難道愛國錯了嗎？真的直覺國力強行壓制民力，這段期間我們只是說政府不方便說的，做政府不方便做的，辦公室要告訴大家，我們任務已達成了，我們已成功讓全世界，尤其日本人了解，台灣人有團結之心，共同維護頭城釣魚台主權及漁民海上漁權。」

「不過我們也樂見台日的友好，若是這次沒有更名風波，也不會有這些行動了，相信日本石垣市長中山義隆絕對是破壞台日友好的歴史罪人，我們要告訴所有的國人，我們已盡最大力量在保釣了，4日起我們會將保護頭城釣魚台辦公室遷往他處，在未來日子裡，持續關心頭城釣魚台相關的議題，感謝您們！感謝這段期間您們的陪伴與支持，謝謝大家！」。