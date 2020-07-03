陸生在比利時當間諜？中國使館、外交部連環駁斥「毫無根據」

▲比利時稱部分中國留學生可能從事「間諜」活動。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

比利時國家安全局日前聲稱，中國留學生可能充當著「間諜」，將從大學獲得的知識通報給中國軍方。中國駐比利時使館對此先發公開信駁斥，中國外交部發言人趙立堅今（3）日再次批評，有關報告毫無根據，「純屬對中國的惡意抹黑」。

「中國駐比利時使館已就此作出回應。」趙立堅指出，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上，發展和其他國家的關係。

趙立堅續指，近年來，在中比雙方的共同努力下，兩國教育合作交流穩步發展，雙方均從中獲益良多，所以中方敦促比利時​​有關方面「客觀理性」看待中比留學生交流，不要發表不負責任的言論，多做有利於兩國互信與合作的事。

事實上，中國駐比利時使館發言人昨（2）日就發公開信駁斥稱，在沒有任何證據的情況下，將中國留學生與宗教極端勢力、極右翼暴力分子，一起列為對比國家安全的三大威脅，隨意給中國留學生扣上「間諜」和「威脅」的帽子，這種為了吸引眼球而不負責任的做法嚴重損害了中國留學生的聲譽，也會誤導廣大比利時民眾，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。

「謊言重複一百遍也不會成為事實。」公開信強調，靠不實指控和宣揚「中國威脅」企圖達到不可告人的目的，不僅不得人心，也註定會失敗。希望有關媒體和記者尊重事實、摒棄偏見，不要做有損中比全方位友好合作夥伴關係的事。

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