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陸生在比利時當間諜？中國使館、外交部連環駁斥「毫無根據」

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▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲比利時稱部分中國留學生可能從事「間諜」活動。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

比利時國家安全局日前聲稱，中國留學生可能充當著「間諜」，將從大學獲得的知識通報給中國軍方。中國駐比利時使館對此先發公開信駁斥，中國外交部發言人趙立堅今（3）日再次批評，有關報告毫無根據，「純屬對中國的惡意抹黑」。

「中國駐比利時使館已就此作出回應。」趙立堅指出，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上，發展和其他國家的關係。

趙立堅續指，近年來，在中比雙方的共同努力下，兩國教育合作交流穩步發展，雙方均從中獲益良多，所以中方敦促比利時​​有關方面「客觀理性」看待中比留學生交流，不要發表不負責任的言論，多做有利於兩國互信與合作的事。

事實上，中國駐比利時使館發言人昨（2）日就發公開信駁斥稱，在沒有任何證據的情況下，將中國留學生與宗教極端勢力、極右翼暴力分子，一起列為對比國家安全的三大威脅，隨意給中國留學生扣上「間諜」和「威脅」的帽子，這種為了吸引眼球而不負責任的做法嚴重損害了中國留學生的聲譽，也會誤導廣大比利時民眾，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。

「謊言重複一百遍也不會成為事實。」公開信強調，靠不實指控和宣揚「中國威脅」企圖達到不可告人的目的，不僅不得人心，也註定會失敗。希望有關媒體和記者尊重事實、摒棄偏見，不要做有損中比全方位友好合作夥伴關係的事。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

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