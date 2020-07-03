



▲▼ 「高醫支援台東醫療行動」新書發表，與台東鄉親共同分享。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

「高醫願意做後山醫療的靠山」， 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院支援台東已年餘，高醫將這一年多來的醫療行動歷程集結成書《當後山的靠山-高醫支援台東醫療行動》，並於3日在台東舉辦新書發表會與鄉親分享，縣長饒慶鈴感謝衛生福利部的支持，以及高醫團隊對於偏鄉醫療的關懷，目前積極推動5G遠距醫療，未來縣府團隊也會持續努力改善台東醫療。

饒慶鈴表示，她上任後就積極拜會高醫、義大等醫療系統尋求支援，並得到全力協助的首肯。台東醫療的轉變從高醫支援大武衛生所開始，目前縣府已在11個偏鄉衛生所設置5G遠距醫療服務，讓科技能夠進入偏鄉部落，也獲得高醫、馬偕及花慈等單位協助。

衛福部醫事司長石崇良則指出，《當後山的靠山-高醫支援台東醫療行動》這本書，是高醫對台東人醫療的承諾，相信大家也看到台東縣府團隊對於醫療品質及設備爭取的努力與用心，特別給予肯定與讚賞，未來衛福部會協助一步步來改善。

高醫附設中和紀念醫院院長侯明鋒說，高醫過往遠渡重洋支援友邦，對於僅一山之隔的大武衛生所沒有不來的理由，因此，高醫自2019年2月起，前進百餘公里外的大武衛生所支援專科醫療，平均每月支援15名專科醫師看診，其中不乏教授級醫師，至2020年3月已提供逾211診次，共有5257人次受惠。 今年元旦起進一步支援24小時緊急救護，每月約有10名醫師在大武值班，同時台臺東縣政府、遠傳電訊合作，推出5G遠距醫療，連線皮膚科、眼科及耳鼻喉科等五官科同步看診，希望透過一連串的醫療行動彌補台灣醫療的最大缺口。



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