強拖進公園廁所...軍人2度壓頭硬來！她「肚子殘留液體」崩潰哭：痛痛的

▲阿宏被判7年4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／金門報導

金門一名軍人「阿宏」（化名）日前2度對女子「花花」（化名）在公廁內伸出狼爪，儘管花花在過程中不斷掙扎，並喊著「不要」，卻仍是慘遭毒手。對此，金門地院審理後，依法判阿宏7年6月徒刑。

判決指出，阿宏明知花花有智能方面的障礙，對於性行為之理解、自我保護能力欠缺，卻仍是朝她強行伸出狼爪，先是於2018年11月某日，於莒光公園殘障廁所內，強行將對方衣褲脫去後，再利用自己身形、氣力優勢，強行性侵花花得逞，而離譜的是，阿宏逞完獸慾後，還將精液射在花花肚子上，行徑相當惡劣。

事隔17天後，阿宏故態復萌又於當日強行性侵花花，甚至強硬將生殖器放入對方口中，雖然花花奮力抵抗，並大聲叫喊：「不要」，但仍是難逃阿宏的狼爪，而事後花花也哭訴，「覺得痛痛的，所以打電話報警」。

對此，法官認為，阿宏僅因一時私慾，就無視花花意願，強行性侵花花，不僅嚴重侵害花花的性自主權、身體控制權，也已經危害花花的身心健康，考量他犯後坦承犯行，並與對方達成和解，因此依法判他7年6月徒刑。

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