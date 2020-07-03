移民署台南專勤隊查獲越南版「做工的人」 　 移工大學生來台擔任綁鐵工

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報會同台南市勞工局查獲4名越南籍失聯移工從事綁鐵工作，其中2人還是大學畢業高材生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，據報會同台南市勞工局在台南市一處下水道箱涵工程，查獲4名越南籍失聯移工從事綁鐵工作，查獲當時正午豔陽高照，工地空曠，且無遮陰之處，為不讓移工忍受酷熱，專勤隊員還先讓移工清洗手上髒污，補充水分解暑，再帶返駐地調查，移工頻道謝：「你們人真好」。

台南專勤隊指出，調查過程中，發現其中2名移工是越南某大學畢業高材生，他們雖然擁有高學歷，但因為經濟因素，離鄉背井來臺擔任移工，就像電視劇『做工的人』，因懷抱著賺錢夢，所以忍受酷熱環境工作，只希望能讓家人過上更好的生活；工作2年後，又因想多賺一些錢，所以逃離原雇主，到各處工地打工，其中阮姓移工因頭腦靈活、學習力佳，且中文流利，連現場繪製的工程圖也都能通曉一二，令工頭十分喜歡，每日可賺取新台幣1700元。

阮姓移工向專勤隊員表示，台灣人真的很好，也很友善，在台灣學到很多技能，雖然不捨得離開，但也知道一旦失聯被查獲，將面臨被遣返的命運。該4名失聯移工詢後全數解送至高雄收容所收容，專勤隊也持續追查非法雇主，移送台南市政府勞工局裁處。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，移工從事社會底層工作，填補臺灣勞動力缺口，常處於惡劣的工作環境，但都努力活出自己的人生，像「做工的人」劇情一樣；專勤隊員在查處過程中，也都保持對移工的基本尊重與關懷。

李隊長也再次呼籲，國人千萬不要抱持僥倖心態以身試法，一旦非法聘僱違法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察，也歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同保障合法、打擊不法。

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