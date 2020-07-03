瑞幸收入「灌水88億」　董事長陸正耀辭職聲中續任

▲瑞幸咖啡（luckin coffee）。（圖／路透）

文／中央社台北3日電

曾號稱「中國版星巴克」但陷入假帳醜聞的瑞幸咖啡經調查發現，高層從去年4月開始做假，公司淨收入誇大約人民幣21.2億元。調查委員會建議董事長陸正耀辭職，但這項提案最終沒有通過。

綜合陸媒報導，瑞幸咖啡1日發布公告指出，內部調查已經基本完成。瑞幸公司特別委員會發現，偽造交易始於2019年4月，公司在2019年淨收入被誇大了約 21.2億元（約新台幣88億元）。其中，2019年第2季虛增收入2.5億元、第3季虛增7億元、第4季虛增11.7億元 。

同時，特別委員會還發現，瑞幸在2019年虛增成本費用13.4億元，在第2季至第4季分別虛增成本費用1.5 億元、5.2億元和6.7億元。 特別委員會表示，迄今發現的證據表明，公司前首席執行長錢治亞、前營運長官劉劍和向他們匯報的某些員工參與捏造交易，支持偽造交易的資金通過一些管道流入公司。

瑞幸咖啡董事會因此已解雇錢治亞和劉劍。 同時，基於調查獲取的證據以及陸正耀的合作程度 ，特別委員會建議罷免陸正耀。瑞幸因此建議陸正耀辭去董事及董事長職務，並於2日召開董事會會議審議。 雖然董事會指關於陸正耀的免職是董事會多數成員 要求，但這項提議最終未獲董事會2/3多數支持，陸正 耀將續任董事長。（編輯：翟思嘉/周慧盈）