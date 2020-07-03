神秘人73折出清30萬美鈔　台商650萬全買竟虧大了...關鍵出在「D」　

▲陳姓台商以新台幣650萬買來的美鈔全是假的。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

一名陳姓台商2018年7月間輾轉從友人得知一批舊版美鈔以約75折出清，陳姓台商不疑有他，跟賣家約好時間後便準備以650萬元新台幣購買30萬元美鈔，交易過程中該批美鈔甚至騙過了驗鈔機，不過就在台商某次前往蒙古國時，被當地的銀行通報偽鈔，陳姓台商不滿，回國攜帶美鈔向警方報案。

▲▼偽鈔正面的圖樣印刷內的「DEPARTMENT」被錯植為「DEPARTMEND」。（圖／記者洪正達翻攝）



刑事局南打中心指出，當時接獲陳姓台商報案後，進行美鈔的真偽比對，發現偽鈔雖印刷以假亂真，唯獨將鈔面上應出現的「DEPARTMENT」字樣錯拼為「DEPARTMEND」，於是依照陳姓台商的交易紀錄組成進行深入調查，由於該名賣家相當神秘，交易完美鈔後便失聯，因此在跟監蒐證上費了相當大的功夫，直到2020年1月14日才完成蒐證，分別在高雄、屏東拘提黃姓、林姓及蔡姓等3名男子到案，並在3月25日發動第二波搜索，現場查扣等犯罪用手機及偽造鈔1501張。

警方偵訊時發現，該偽鈔集團交易過程相當複雜，當時由陳姓台商的友人轉介給黃男後，再轉手給蔡嫌，蔡嫌又將罪責推給另名已過世的蕭姓商人，打算用此手法規避查緝，但仍被警方識破，訊後依詐欺、偽造有價證卷等罪嫌送辦。

▲正版美鈔字樣應為「DEPARTMENT」。（圖／記者洪正達翻攝）