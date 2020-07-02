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美國學生大玩新冠趴　確診者當嘉賓，誰先染上誰贏錢！

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▲ABC網站的報導截圖。(圖／翻攝自ABC網站)

ABC網站的報導截圖。(圖／翻攝自ABC網站)

國際中心／綜合報導

「美國廣播公司」(ABC)電視網周三(7月1日)報導，阿拉巴馬州塔斯卡羅薩市(Tuscaloosa)議員麥金史特莉(Sonya McKinstry)當天接受該媒體訪問時說，該市有學生最近一直在籌辦「新冠派對」，並且把它視作一種遊戲。

學生們會邀請已經確診的人擔任「嘉賓」，透過在派對中彼此接觸，看未感染的參加者誰先染上這個已導致美國近13萬人死亡的病毒。

麥金史特莉說： 「他們把錢放進一個罐子裡，然後讓大家比賽誰先感染到新冠病毒。誰先感染上誰就能贏得罐子裡的錢。」據報導，麥金史特莉日前已將此事報告了市議會。

新聞曝光的前一天(6月30日)，塔斯卡羅薩市消防隊隊長史密斯也在市議會中對該市學生的此一行為表達了嚴重擔憂，並表示參加派對的學生當中已有人感染了新冠病毒。

ABC說，史密斯將此事上報後，該市市議會隨即通過一項法令，規定人們在公共場所必須戴口罩。

據報導，作為阿拉巴馬州第七大城市，塔斯卡羅薩市也是阿拉巴馬大學和其他幾所高校的所在地。目前還不清楚參加派對的學生是來自哪幾所學校，也不清楚被確診的學生是否在派對上感染了其他人。

據美國約翰霍普金斯大學最新統計資料，截至台灣時間7月2日17點33分，美國新冠肺炎確診病例已達2686587例，死亡病例達128062例。

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關鍵字：

Sonya McKinstry新冠派對新冠趴

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