回家途中遇車禍！她一急「穿婚紗衝下車」救人　蹲坐路旁「抱傷患」成最美風景

▲泰勒穿著婚紗衝下車救人。（圖／翻攝自gofundme）

記者黃心瑀／綜合報導

22歲的美國護士泰勒（Rachel Taylor）日前剛結束婚禮，還穿著婚紗的她在回家的途中，於高速公路上遇到一場車禍，在職業本能的驅使之下，她不管身上穿的是甚麼，直衝下車去幫忙車禍中的傷者，而他的老公則是在一旁打起求救電話跟記錄這一幕；因為她的及時救助，車禍傷者在送醫後已無大礙，而她的行動在網路上曝光後，也受到許多網友的讚賞。

綜合外媒報導，泰勒在6月21日與老公凱爾文（Calvin）結束婚禮後，在晚上約8點半左右離開明尼蘇達州，但就在兩人驅車準備回家時，卻在南聖保羅（South St.Paul）州際494號公路上遇到一起車禍，一輛休旅車意外撞上原本就發生相撞事件的兩輛轎車，造成其中一名女乘客塔瑪拉（Tamara Peterson）不幸受傷，右腿上的傷口甚至深到能見骨。

職業為護士的泰勒看到這幕，再也忍不住直接衝下車去，抱著受傷的塔瑪拉，試圖了解傷者情況，以及持續與人對話，讓傷者保持鎮靜等待緊急救援的到來。凱爾文將這幕記錄了下來，並在臉書上發文表示，經過一場美麗的婚禮，他跟泰勒遇上一場事故，並看到有一名女子受了嚴重的傷，當下他只看到新娘子穿著婚紗衝出車子，去照顧傷者，一直到救護車到來將人送到醫院。

凱爾文說，泰勒透過保持轉注跟冷靜，拯救了一條生命，她是一名天使，而且選擇了一個正確的職業。報導中指出，車禍中受傷的女子在接受治療後，已經回家休養，同時也希望能跟泰勒夫婦見上一面，感謝他們曾經給予的幫助。