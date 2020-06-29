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「桃園鐵路地下化綜合規劃案」國發會審議通過　市府負擔總經費25%

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▲國發會審查「桃園鐵路地下化綜合規劃案」，確認中央與地方分攤經費各為75%與25%拍板定案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國發會審查「桃園鐵路地下化綜合規劃案」，確認中央與地方分攤經費各為75%與25%拍板定案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國家發展委員會審查「桃園鐵路地下化綜合規劃案」29日審議通過，會中決議，中央與地方達成分攤總經費維持中央75%、地方25%之比例，市長鄭文燦表示，桃園鐵路地下化工程完工後，將可整合台北、新北、桃園三地之交通系統，形成重要通勤骨幹，實現北北桃一小時軌道生活圈願景。

鄭文燦29日帶領市府團隊北上參加國家發展委員會第76次會議，審查「桃園鐵路地下化綜合規劃案」，國發會於今年1月7日審查時，會中市府與交通部達成共識，以地方政府負擔計畫總經費25%、中央負擔總經費75%方案送行政院核定，因行政院考量，各地鐵路立體化經費分擔方式有差異，因此再函請國發會審議。

國發會今日審議主要考量桃園鐵路地下化是高架化「優化方案」，審查要點實施前之舊案，不適用審查要點中經費分攤原則，考量各地方政府負擔鐵路立體化經費公平性，會中達成一致性共識，維持由中央負擔桃園鐵路地下化總經費75%，亦即785.95億元，新北市與桃園市政府共同負擔計畫總經費25%，約261.98億元，基於「公共投資概念，建設階段依比例投資，如有獲利亦應依比例分回之原則」，桃園市政府同意將鐵路地下化後產生周邊土地開發收益（TOD），依每年實際產生淨收益之75%繳回中央，以挹注建設經費。

鄭文燦指出，桃園鐵路地下化是桃園市百年建設，尤其桃園車站與中壢車站是除台北以外，台鐵的第二與第三大運量車站，鐵路地下化後，可整合相關軌道系統，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，以紓緩都會區上下班時間尖峰車流。

鄭文燦強調，依據市民共識啟動辦理，歷經可行性研究及綜合規劃的各階段行政程序，全案規劃及審查時程超過5年，在中央縝密審查並與地方充分溝通後達成共識。全案通過後，桃園鐵路地下化將由紙上作業推進為實質建設，除中壢車站、桃園車站配合捷運先導工程已開工外，交通部鐵道局也將展開整體計畫之細部設計及施工作業，市府將督促鐵道局進行內壢以北臨時軌的鐵道工程，儘速完成都市計畫變更作業，讓桃園鐵路地下化工程進度加速。

桃園市捷運局說，桃園鐵路地下化全長約17.95公里，除桃園、內壢與中壢車站外，增設新北市鳳鳴、中路、永豐（衛福部立桃園醫院）、中原與平鎮等5座通勤車站，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，鐵路地下化計畫打通前後站，沿線拆除8個高架橋、8個地下道、消除20個平交道，從鳳鳴至台66線快速道路，將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，可接合桃園、中壢兩大都會區，另外還規劃「三心六線」捷運路網在桃園與中壢站與鐵路銜接轉乘，鐵路與捷運形成便利之大眾運輸路網使更多旅客受惠，北北桃地區人口超過9百萬，桃園鐵路地下化完工後將形成北北桃一小時軌道生活圈的綠色運輸廊帶。

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