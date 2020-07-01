延長T點效期看這裡 轉東森幣再抽三千杯咖啡

活動小組／綜合報導

新聞雲App用戶注意，T點好康活動再加碼！7月1日起至8月31日推出「T點轉東森幣抽咖啡」，只要單次將35個(含以上)T點轉換成東森幣，即獲得一次全家咖啡抽獎機會，轉越多次機會越大，天天抽獎，每日匯入會員帳戶，立即使用轉幣累積每日小確幸，還可以延長點數期限喔！

每天打開新聞雲App看新聞、集T點，多樣化品牌優惠、獨家好禮通通都在新聞雲App！擔心T點即將到期的用戶們，新聞雲提供延長點數效期的小撇步，即日起(7/1)，只要到新聞雲App會員中心，將35個(含以上)T點換成東森幣，即可讓點數增加180天期限，還可以獲得天天抽咖啡的機會，換越多次中獎機會越高！

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【兌換東森幣懶人包】

◎Step1：打開「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step2：點選右上方「T點換東森幣」圖示，詳閱活動辦法並確認授權兌換。

◎Step3：註冊／登入東森購物帳號。

◎Step4：輸入欲兌換的T點數，按下確認即可成功兌換。

◎Step5：詳細活動規則、辦法請點選兌換頁下方「會員中心」連結、會員中心頁跑馬文字

◎Step6：兌換後至ETtoday新聞雲App「會員中心」點選上方「T點數」即可查看T點「兌換記錄」

◎Step7：兌換後至東森購物「會員」點選「東森幣」即可查看東森幣「獲得紀錄」。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：看新聞集T點，到「T點換東森幣」進行兌換，兌換成功馬上到東森購物平台開買囉！

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。