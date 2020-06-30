全球首艘國際郵輪復航！星夢郵輪回歸基隆港檢疫　7月底跳島首航

▲航港局今日開放基隆港讓星夢郵輪探索夢號入港檢疫，若一切順利，可望7月底展開台灣跳島首航。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

全球首艘國際郵輪復航！交通部超前部署，今（30）日開放基隆港讓星夢郵輪探索夢號入港檢疫，若一切順利，預計7月底首航，將以基隆為母港，串連金門、馬祖及澎湖等離島，正式啟動台灣跳島郵輪安心旅遊新頁。

今年全球受新冠肺炎疫情影響，重創國際郵輪市場，但隨著國內疫情穩定控制下，交通部長林佳龍推出安心旅遊，並推動郵輪跳島，除紓解航空運能及離島住宿量能外，可進一步帶動旅行業及離島觀光產業成長。

請繼續往下閱讀...

航港局順利取得國際郵輪業者持續以台灣作為母港營運，經與中央流行疫情指揮中心討論郵輪防疫措施，星夢郵輪探索夢號復航提案經陳時中指揮官核定通過後，今日上午靠泊基隆港西四碼頭。

航港局也偕同疾病管制署、港務警察總隊、CIQS及港務公司等相關單位，共同展開各項檢疫、防疫整備措施，為跳島郵輪安心旅遊正式啓航展開序幕。

▲林佳龍指出，台灣防疫超前佈署，領先全球，可望成為世界第一個郵輪復航的國家。（圖／航港局提供）

「探索夢號」排水量75,338噸，載客量3,630人，復航初期載客1,200至1,800人，隨船船員總數為588名，其中538人離船入境後分別於9家防疫旅館居家檢疫14天，剩餘50名船員先進行自費核酸檢驗（PCR）為陰性，於郵輪居家檢疫14天。

航港局表示，待所有船員完成檢疫後，再自費進行核酸檢驗（PCR）為陰性，始返回郵輪進行7天自主健康管理，後續再由符合歐盟規格之專業廠商進行全船消毒並由公衛專家登船檢核。

林佳龍表示，台灣防疫超前佈署，領先全球，可望成為世界第一個郵輪復航的國家，目前也規劃「推動郵輪來台停靠離島及行銷推廣振興獎助要點」，補助旅行業、郵輪業者操作離島停靠及行銷獎勵，以鼓勵更多業者安排郵輪停靠台灣離島港口，振興台灣郵輪相關產業經濟及提升離島地區郵輪旅遊人次，期盼為旅遊市場寒冬帶來更多商機。

雄獅旅遊表示，這次推出星夢郵輪探索夢號跳島遊，6/30上班時間才過了2小時，電話詢問不斷，網頁一度當機，四天三夜總統套房、皇宮套房統統被預約秒殺，總預約人數破1700人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢