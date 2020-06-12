電纜掉落2騎士1死1傷　可疑「撞擊點」揪出貨車司機...酒駕撞電桿害命

▲賀姓男子駕駛自小貨車，疑因酒駕過彎失控撞歪路旁電桿，導致電線下垂，造成先後行經電桿的2名機車騎士1死1傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名賀姓男子駕駛自小貨車，行經台南市南區明興路1181巷路段時，疑因酒駕過彎失控撞歪路旁電桿，導致電線下垂，造成先後行經電桿的2名機車騎士1死1傷，肇事後賀嫌還想離開現場，所幸有熱心民眾與及時趕到的警方攔住，並深入釐清案情查出真相，將他依法送辦。





市警六分局警方指出，警方於接獲報案第一時間抵達現場，針對現場人車控制，並同步通報台電及中華電信人員到現場搶修排除電線桿倒塌狀況。原本警方以為是單純前後車追撞後再撞電桿之車禍，但事故撞擊點不符，故警方比照重大刑案偵辦，積極查訪現場證人，並擴大調閱鄰近超商、路口、商家等多支監視器，以了解嫌疑人案發前動線及可能去向，這才還原事情真相。

警方查出，賀姓男子駕駛自小貨車從附近小吃部離開，疑因酒駕過彎時撞上路旁電桿，導致車身橫移180度，不久王姓機車騎士經過時未注意橫掛於路中電線導致勾勒頸部摔車，幾分鐘後又不幸遭到路過陳姓騎士撞擊，造成1死1傷的不幸事件。全案偵訊後依公共危險及過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦，期能還給被害人一個公道。



台南市長黃偉哲及市警局長周幼偉，對於交通秩序之整理與交通事故防制十分重視，本件事故市警六分局長陳建民親自率員現場勘察，發現該路段係狹窄的巷道，光線昏暗，事故發生原因疑為路段光源不足及未注意車前狀況，已建請市府增設路燈強化夜間照明及電桿張貼反光貼紙等，另分局除加強巡邏取締酒駕外，亦呼籲民眾發生交通事故後，應立即豎立警告標誌，避免二次事故造成他人傷亡，以期增加用路人的安全與保障。

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