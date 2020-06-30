黃牌女騎士路邊遭攔！收改管罰單傻了：這原廠管耶…聽警「0邏輯」辯論氣炸

▲女子騎重機上路，被攔下開罰。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名女性重機騎士日前騎乘黃牌在路上，卻被警方攔下，吃了一張「排氣管上翹」的相關罰單，讓她感到相當傻眼。她向警方說「這是原廠管」，員警仍然堅持，會開立違規單，若感到不服，歡迎去申訴。

這名女子騎乘黃牌重機在路上，突然被警方攔下，被指控改裝車輛，連車上的原廠管也被誤認為是改裝的。女子極力向警方澄清，這是原廠管，員警仍堅持，依據道路交通安全規則的相關規定，排氣管的尾管就是不能上翹。

女子向警方說，這是原廠出廠的排氣管，要警方「去跟原廠單位講」。員警則回應，「我不管，車子是妳騎的，我們是處罰當事人」，若感到不服，歡迎去申訴。

不過，僅管女子有權利申訴，白白被開了罰單，還要跑到監理站申訴，過程費時又費力，讓人感到相當無奈。對此，根據《東森新聞》報導，高雄市警局湖內分局交通組長許晉瑋回應，現在車輛種類眾多，員警們沒有辦法一眼就看出「是不是原廠管」，只能依照法規的相關規定，查看排氣管尾管的出口，以此作為評斷。

依據相關規定，機車在平坦地面上兩輪著地時，排氣管尾管出口的角度不得傾斜高於水平線，若排氣管尾管離地超過一公尺，尾管的出口角度也應該低於水平線，否則將依法開罰，並要求強制驗車。

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