　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃牌女騎士路邊遭攔！收改管罰單傻了：這原廠管耶…聽警「0邏輯」辯論氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子騎重機上路，被攔下開罰。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲女子騎重機上路，被攔下開罰。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名女性重機騎士日前騎乘黃牌在路上，卻被警方攔下，吃了一張「排氣管上翹」的相關罰單，讓她感到相當傻眼。她向警方說「這是原廠管」，員警仍然堅持，會開立違規單，若感到不服，歡迎去申訴。

這名女子騎乘黃牌重機在路上，突然被警方攔下，被指控改裝車輛，連車上的原廠管也被誤認為是改裝的。女子極力向警方澄清，這是原廠管，員警仍堅持，依據道路交通安全規則的相關規定，排氣管的尾管就是不能上翹。

女子向警方說，這是原廠出廠的排氣管，要警方「去跟原廠單位講」。員警則回應，「我不管，車子是妳騎的，我們是處罰當事人」，若感到不服，歡迎去申訴。

不過，僅管女子有權利申訴，白白被開了罰單，還要跑到監理站申訴，過程費時又費力，讓人感到相當無奈。對此，根據《東森新聞》報導，高雄市警局湖內分局交通組長許晉瑋回應，現在車輛種類眾多，員警們沒有辦法一眼就看出「是不是原廠管」，只能依照法規的相關規定，查看排氣管尾管的出口，以此作為評斷。

依據相關規定，機車在平坦地面上兩輪著地時，排氣管尾管出口的角度不得傾斜高於水平線，若排氣管尾管離地超過一公尺，尾管的出口角度也應該低於水平線，否則將依法開罰，並要求強制驗車。

►「發光神器」契爾氏淡斑精華狂殺6.9折！限量20瓶～

ET快訊
賴品妤立院拉扯！「仰頭翻白眼」照曝光…網截圖洗版：還敢調皮R
美烹飪節目出現台人！搬大同電鍋蒸豬血糕　「評審嚇傻」結局逆轉
伊朗對川普發「紅色通緝令」　國際刑警組織正式回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃牌女騎士路邊遭攔！收改管罰單傻了：這原廠管耶…聽警「0邏輯」辯論氣炸

12歲溫小弟體育4冠王！遭貨車追撞慘死　阿公崩潰：說要進職棒的

快訊／國3北上追撞1死1傷　女子受困「頭部重創」身亡

影／涉收賄500萬放水掩護潤寅詐貸　前調查官稱誣陷…送錢金主：偵查不公開

差2天畢業「慘死在校門」！阿嬤載孫上學被撞飛50米　未戴安全帽重摔亡

「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

東區統領撞球場持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局

黃宏成要告全台名字最長的人！警局指控「要投」煽惑犯罪

涉協助掩飾潤寅詐貸472億！　台北市調處前調查官疑收賄500萬元遭約談

愛妻出軌打工仔！Line翻到「鹹濕對話」綠爆　年賺3000萬創業男心碎

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

巴鈺全力拚2胎「腳都是軟的」　超誠實公布細節：沒力氣走路！

黃牌女騎士路邊遭攔！收改管罰單傻了：這原廠管耶…聽警「0邏輯」辯論氣炸

12歲溫小弟體育4冠王！遭貨車追撞慘死　阿公崩潰：說要進職棒的

快訊／國3北上追撞1死1傷　女子受困「頭部重創」身亡

影／涉收賄500萬放水掩護潤寅詐貸　前調查官稱誣陷…送錢金主：偵查不公開

差2天畢業「慘死在校門」！阿嬤載孫上學被撞飛50米　未戴安全帽重摔亡

「我們摔進3公尺深排水溝！」女大生摔車急報案　20名警消到場傻見這條溝

東區統領撞球場持刀割喉！險插入動脈…國中少年要媽媽陪上警局

黃宏成要告全台名字最長的人！警局指控「要投」煽惑犯罪

涉協助掩飾潤寅詐貸472億！　台北市調處前調查官疑收賄500萬元遭約談

愛妻出軌打工仔！Line翻到「鹹濕對話」綠爆　年賺3000萬創業男心碎

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人…他看日期傻眼

印度沙漠蝗蟲大軍「蔓延7公里」　下一站攻進首都新德里

威力彩40連摃「挑戰最高紀錄」　頭獎周四上看12億元

伊朗對川普發出紅色通緝令　美國戰狼式回應：這讓伊朗人「看起來很蠢」

黃牌女騎士路邊遭攔！收改管罰單傻了：這原廠管耶…聽警「0邏輯」辯論氣炸

抓到了！網美打卡地「眠月線」驚見屎路飄惡臭　林管處出手開罰

1178字反擊蓬佩奧！趙立堅：中美誰堅持「人民、生命至上」一目了然

夏天必備！　透氣防水舒適好穿台灣第一涼拖鞋G.P

2020下半年4星座瘦身成功！　TOP1射手「掌握1關鍵」想瘦就能瘦

台北夜市撈烏龜「收1000元」！她一聽傻眼愣原地　消保處說話了

20歲萌妹被男友「割喉放血」慘死！ 兇嫌淡定步行24min自首

社會熱門新聞

即／國3北上追撞1死1傷　女子頭部重創身亡

東區ZARA前車震　下場曝光

台南女童雙腳燙爛真相曝！繼父臉盆裝熱水喊：站進去

愛妻出軌打工仔　人夫抓鹹濕對話

單身女想生混血娃　弟捐精助孕被告

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

12歲溫小弟體育三冠王！遭貨車追撞慘死

小六男差2天畢業　校門口車禍亡

狠爸重捶11月女嬰慘死　法官重判18年

統領撞球場傳持刀割喉！國中男要媽媽陪自首

女大生摔進水溝急報案　20名警消到場卻見這條溝

黃宏成要提告　控「要投」煽惑犯罪

國中女師「資助」低收生泛黃衛生棉　呼巴掌長期霸凌

更多熱門

相關新聞

擊沉「陸地航母」畫面曝！130萬秒成廢鐵橫躺路中

擊沉「陸地航母」畫面曝！130萬秒成廢鐵橫躺路中

桃園台3線龍潭段28日中午發生一起嚴重車禍！一輛新車價近130 萬元的本田重機GOLDWING，在路口因闖紅燈遭自小客車擊沉，巨大的撞擊力道，導致車殼當場碎裂，零件噴飛散落一地，所幸騎士只有腳扭傷，並無大礙。

HONDA「CB-F」濃縮60年的靈魂

HONDA「CB-F」濃縮60年的靈魂

重機騎士超車遭撞　騎姿太有戲網狂kuso

重機騎士超車遭撞　騎姿太有戲網狂kuso

158萬排氣量最大重機凱旋火箭3號

158萬排氣量最大重機凱旋火箭3號

全罩式安全帽戴口罩會更安全？

全罩式安全帽戴口罩會更安全？

關鍵字：

原廠管重機黃牌

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

即／國3北上追撞1死1傷　女子頭部重創身亡

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

東區ZARA前車震　下場曝光

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

幼童洗澡慘遭「硫酸淋頭」全身冒白煙溶化了

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

台南女童雙腳燙爛真相曝！繼父臉盆裝熱水喊：站進去

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

賴品妤立院拉扯　仰頭白眼照曝光

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

她講電話：把謝淑華關籠　店員嚇壞

更多

最夯影音

更多
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台
台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面