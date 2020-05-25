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失蹤青少年70%是「自願離家出走」！面無表情背後藏著「心碎的聲音」

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▲▼失蹤青少年70%是「自願離家出走」（圖／兒福聯盟提供）

▲失蹤青少年70%是「自願離家出走」。（示意圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

在青少年失蹤人口當中，有高達70%是「自願離家出走」，原因多半是家人說了氣話或口出惡言，包括「有本事就在外面不要回來」、「就當我沒你這個小孩」等，兒福聯盟今（25）日呼應國際「525國際失蹤兒少日」，宣導預防兒少失蹤的正確觀念，更提出與青春期少年互動的親子溝通4大妙招。

根據內政部警政署統計資料顯示，2019年青少年（12-18歲）失蹤人口共有5,677人，其中屬自願性離家出走者多達3,961人，佔了70%。

請繼續往下閱讀...

兒盟社工訪談的一名青少年提到，在離家出走當天，爸爸大吼「你給我滾，有本事就在外面不要回來，就當我沒你這個小孩，你跟你媽一樣沒用，養你不如養條狗！」青少年面無表情地描述離家當天的情境，社工卻聽見了「心碎的聲音」。

失蹤兒童少年資料管理中心於民國109年進行一項「未成年時期離家出走經驗調查」，針對台灣在未成年時期有離家出走經驗者進行調查，此問卷於109年3月10日發放，4月19日調查截止，共有284份有效問卷。而離家原因為複選，因「家庭因素」導致青少年離家者佔了84.15%。

透過調查顯見，「青少年與家人之間的關係」成為影響離家決定的重要因素，家人與青少年互動時，會因當下的情緒脫口而出傷人的話語，說出口的氣話收不回，同時也傷害了親子、家人之間的感情，更成為孩子離家的導火線。

▲▼失蹤青少年70%是「自願離家出走」（圖／兒福聯盟提供）

▲許多青少年是由於與家人的關係，成為影響離家決定的重要因素。（圖／兒福聯盟提供）

284份調查中，有182名填答者寫下「家人說過最想讓你離家出走的一句話」，這些話可能是家長與青少年衝突時說出的氣話，但卻成了讓孩子心碎離家的一句話，包括：

威脅：31.32%的家長會以的言語告訴孩子「走了就不要回來了」、「有本事就在外面不要回來」。

羞辱：26.92%的家長對孩子說出「你真沒出息」、「你什麼事都做不好」、「養你不如養條狗」等。

驅趕：22.53%的家長會說出「你給我滾」、「不要回來了」。

失望：11.54%家長曾說出「我沒有你這個小孩」、「真後悔生下你」、「就當我沒你這個小孩」。

貶低：4.4%的家長曾說出否定的話語，如「你跟你爸（媽）一樣沒用」、「你跟你爸（媽）一樣賤」等充滿負能量的言語暴力。

根據兒盟2019年兒少遭受家長言語暴力經驗調查報告內容，家長對兒少說出此類負向言語時，會期待兒少「因此轉變原本的行為、達到父母期望的改變」，但根據調查內容可以得知，兒少被家長言語暴力後的感受或反應，只有28.3%的兒少反映出一般家長期望的反應「接受並改進」，高達82.8%兒少更多表現出的是負向反應，甚至引發逃離家庭壓力的感受或行動。

對於已脫離兒童時期，但又未成年的青春期孩子，看似很有想法、態度有些衝動，但內心期望被當作成人一樣的對待，希望能與家人好好溝通、被家人關心與安慰。在問卷調查中，有3成填答者寫下若家人能「好好溝通」便不會離家，另有2成6的填答者希望能得到家人的「關心／安慰」，將近1成5的比例分別希望家人「傾聽／尊重」、「不要管太多」，另外亦有填答者希望家人能「相處陪伴」，給予孩子溫暖的關懷。

▲▼失蹤青少年70%是「自願離家出走」（圖／兒福聯盟提供）

▲兒盟建議，當親子之間建立良好的溝通管道，亦能降低導致孩子離家的推力，避免離家孩子在外遭遇無法預測的危機。（示意圖，請勿模仿／兒福聯盟提供）

面對情緒起伏較大，不知道青少年到底在想什麼的父母們，偶而會與孩子發生意見不合的衝突，兒福聯盟提出與青春期少年互動的親子溝通4大妙招：

1、不出惡言：說出去的話是潑出去的水，絕不口出惡言。
2、保持距離：肢體暴力絕對不可以。
3、平靜心情：深呼吸三次，讓腦袋降溫。
4、孩子都是寶：每個孩子各有特點，不和別人做比較。

兒盟建議，衝突發生時先讓自己情緒穩定，再好好思考如何與孩子有正向有效的溝通對話，別因一時的憤怒、衝突，讓兒少負氣離家，遭受不可預測的危險或剝削。孩子無論幾歲，永遠都需要家人的關懷、陪伴、溫暖的擁抱，正向良好的溝通，才可以讓親子關係維持得更緊密。

兒福聯盟透過問卷，調查曾經離家的孩子表示「當時如果爸媽這樣跟我相處，我可能不會選擇離家」，面對青春期的孩子教養的方式，也要隨著孩子的成長而調整，透過孩子的心聲，兒盟整理出6大重點：

1.有話好好說：讓我聽懂你想告訴我什麼事，不要只想用權威指使我、不要說這麼傷人的氣話、也請不要貶低我的價值。

2.給我關心與安慰：除了關心我的課業外，我需要你在乎並關心我的感受、生活、交友，當我受到委屈難過，也請主動來安慰我，不要責罵批評我。

3.聽我的想法：我們觀念與想法難免不同，就算生氣了，也先聽我把話說完、尊重我的想法、多試著理解我。

4.給我空間：生活規範要跟我一起討論，給我適度的自由空間、減少對我碎念頻率、不要對我這麼嚴格。

5.相處陪伴：我想要你多花時間陪陪我吃飯、運動、逛街、隨便聊天都好。你才會知道我過得好不好，而我也想知道你過得好不好。

6.不使用暴力：即使你非常生氣，有話難道不能好好說？我不希望你摔東西，不希望你開口威脅我、怒罵我，更不應該對我動手。

當親子之間建立良好的溝通管道，亦能降低導致孩子離家的推力，避免離家孩子在外遭遇無法預測的危機。若真有兒少離家失蹤事件發生，應立刻報案請求協尋，並可連絡失蹤兒童少年資料管理中心0800-049-880，由專業社工提供失蹤協尋及尋獲後的輔導諮詢。

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