快訊／民進黨甲級動員議場二樓喊「來修憲」　林為洲怒嗆：笑你不敢！　

記者楊亞璇／台北報導

國民黨佔領立法院持續延燒，29日10點16分國民黨團突說「準備喔」，讓現場氣氛肅穆，所有人嚴陣以待。10點22分，民進黨立委進入一場二樓媒體區，向國民黨團喊話，雙方隔空叫囂，火藥味濃。民進黨團表示「來修憲，我們支持修憲」，國民黨立法院黨團總召林為洲批評，「笑你不敢，不要再喊修憲」，要求朝野協商就來成立修憲委員會，並撤回考監人選。

為反制國民黨攻佔立院， 民進黨團29日也發出甲級動員令，並於上午緊急開會商討對策，而立法院也傳出要出動油壓剪破門進入議場的說法。據透露，在民進黨會議中有人提到怎麼衝、何時衝議場，但最後沒有結論，目前全員立法院待命中。

不過，在上午10時20分左右，民進黨立委林宜瑾、趙天麟、鍾佳濱、高嘉瑜、吳思瑤、洪申翰、陳歐珀、余天、周春米等人，突然現身議場二樓的媒體區。民進黨立委們看到現場被國民黨立委攻佔的凌亂，有人拿起手機拍照記錄，也有委員直接跟一樓與主席台的國民黨立委們相互對罵了起來。

10時22分，民進黨立委王美惠從議場2樓喊話，調侃「大家辛苦、互相加油」，還虧說，「你們很可愛，桌子噴這樣」。國民黨團總召林為洲反擊，「酬庸嘛，噴給大家知道」，民眾黨提出在臨時會成立修憲委員會，先酬庸在來修憲，是打假球。民進黨立委喊話說，「來修憲，我們支持修憲」。

林為洲說，先撤回考監人士，臨時會提修憲好不好，到底要不要修憲？民進黨喊話說廢除五權憲法。林批評，民眾黨提出修憲被否決，不排入臨時會，「就是想要酬庸到好到滿，你們的修憲是有前提的，酬庸到滿在來修憲」、「敢嗎？笑你不敢，不要再喊修憲」，朝野協商就來成立修憲委員會、撤回考監人選。數位國民黨立委附和說，打假球嘛。林為洲怒轟，「不敢，就講話小聲一點」。

▲民進黨立委到議場二樓媒體席調侃國民黨立委並喊加油。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委到議場二樓媒體席調侃國民黨立委並喊加油。（圖／記者屠惠剛攝）