嫌樓下小孩玩耍太吵！考生家長2F怒砸啤酒瓶　網怒：跟謀殺有何區別？

▲嫌樓下小孩玩耍太吵，備考生家長高空拋下啤酒瓶。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

陝西西安近日有幾個小孩在小區內樓下玩耍，突然啤酒瓶從天而降，掉落在孩子們的身旁。據了解，由於二樓的一位住戶家中有孩子正在準備畢業考試，樓下小孩的吵鬧影響到了他孩子的學習，情緒激動的他就向樓下扔了啤酒瓶。事後，民警對當事人進行了批評教育。

據《頭條新聞》報導，某名小區住戶表示，事發當時有8、9個小孩在二棟樓底下玩耍，二樓的一名住戶嫌吵，就扔了幾個酒瓶下來，瓶子直接落在孩子身旁，所幸沒有砸中人。

據了解，扔奶瓶的住戶家中有孩子正在準備考試，他因嫌底下太吵，才會做出這樣出格的行為，目前警方已經對他進行批評教育。

網友得知後紛紛憤怒留言，「進行批評教育嗎？萬一砸到人怎麼辦啊」、「不管什麼理由，高空拋物都要嚴懲，更何況是故意的」、「別人的孩子就不是孩子？」、「這樣的家長能教育出什麼孩子？」、「這跟謀殺有什麼區別，必須要嚴懲這個丟下樓的人」。

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