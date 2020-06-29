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想變小廚神、感情加溫就靠這神器！「FUJACOOK 即食鍋」一鍋8用還有超狂配件

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▲▼乾拌麵票選活動相關－煮乾拌麵過程各步驟示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲FUJACOOK即食鍋可一鍋8用。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

無論是小資族、租屋族，還是防疫一族絕對必備的「FUJACOOK 富甲酷客即食鍋」，主打從早餐煮到宵夜一鍋就能搞定，上市首月就熱銷賣破上萬個，以舊式圓形火烤2吃為發想，打造出一體成型、前後鍋獨立分控火源設計，加熱速度還只要短短15秒的即烹即食方形鍋，「看起來是個小小發明，但其實改變了人們便利的生活！」發明人陳献楨說。

耗時5年多砸下上億元，由陳献楨一手打造的「FUJACOOK 即食鍋」只有1.6公斤重，一體成型的設計分為前後鍋，並各自擁有獨立火源開關，完全不擔心空燒問題，重點內層可是使用與知名國際品牌象印同級的日本大金不沾鍋塗層，就是要給民眾高品質保證，還擁有超美電木外殼，實用性、時尚感一次兼顧，這鍋更是主打「悶、燒、煎、炒、涮、蒸、燉、煮」一鍋輕鬆搞定。

▲▼FUJACOOK 即食鍋發明人陳献楨。（圖／記者蕭筠攝）

▲FUJACOOK即食鍋發明人陳献楨。（圖／記者蕭筠攝）

「FUJACOOK 即食鍋」已獲得27國、178項世界專利，且在去年更是一舉拿下韓國首爾國際發明獎大會首獎，可說是「台灣之光」，陳献楨接受《ETtoday新聞雲》專訪透露，會發明這款鍋具主要是有「兩大契機」。

「多年前，弟弟、妻子罹癌去世，我深刻感受健康是人生最重要的事。」直到2014年和現任太太計畫投資連鎖舊式圓形火烤兩吃鍋餐廳，當時需要集資1億元，「但我判斷，資金不需要這麼多，而且原本舊式火烤鍋有缺點要改良。」最後才有這個萬用即食鍋誕生。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲「FUJACOOK 即食鍋」一體成型且前後鍋電熱系統是分開的。（圖／記者張凱喨攝）

陳献楨分享，自己設計的即食鍋將圓形火烤兩吃鍋改為方型鍋，原因是容積更大，而最大突破就屬前、後鍋電熱系統分離部分，「我花了4年找全世界專家研究，要如何互相不牴觸、干擾，最後終於克服。」

期間不惜成本重新製作模具、打樣，就為了給消費者更便利的體驗，一體成型的鍋具底部有手握設計，讓民眾輕鬆拿放，也將鍋體外露部份減至最少，還有分離式電源，以及超溫就會自動斷電等設計以降低烹飪危險，十足貼心。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲蒸東西時鍋蓋可以自由拿取不怕燙傷，原因是氣孔設計在鍋蓋4角落。（圖／記者張凱喨攝）

在配件部分更是能看見設計用心，陳献楨表示，所有配件皆是在發明即食鍋後由他一件件發想出來，「耐高溫玻璃鍋蓋」就是最經典之作，起初設計鍋蓋上方有氣孔，「氣孔在蒸東西吃時，拿起來的時候蒸氣很強，一下就燙到了，很多人都燙到。」因此最後直接捨棄氣孔，「沒有出氣孔是小發明但是是大作用。」將出氣孔設計在4個鍋蓋角落，各有一個小凹槽，讓蒸氣可以平面四散，「不影響使用功能又不會燙傷。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲料理矽膠夾也堅持品質。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲即食鍋配件有許多巧思。（圖／記者張凱喨攝）

最讓陳献楨自豪的還有自己對於MIT的品質堅持，一個不起眼的「料理矽膠夾」，過去許多矽膠夾因為沒有內包，經常讓烹飪者刮到手受傷，觀察到細節，他將其不鏽鋼結合處製作的更加精密，就算閉著眼睛也不傷手，強調「與其要處理善後，倒不如增加一點成本把品質做好，這就是MIT精神。」

另外在鍋鏟、湯勺部分也配合方型鍋，最前緣以平式設計為主，可以將湯舀到一滴不剩，還有蒸盤叉、多孔蒸盤、多功能置放盤、淺槽蒸盤、深凹蒸盤、增高式蒸籠等配件，功能性極多。

「從鍋蓋開始到所有配件，我們其實是很用心的，真的是修改很多東西。」陳献楨自豪表示，消費者最擔憂的如何清洗也不成問題，因為使用不沾鍋塗層可以正常進行沖洗動作，只要用海綿那一面進行清洗就好，「目前還沒有客戶因為洗鍋而有損壞。」他表示當初不希望成立大規模維修部門，故內部經過多次測試，「希望東西出去就像國際精品一樣，一個水龍頭讓你用10年、20年，而這個東西（指即食鍋）至少保證你用3、5年以上沒問題。」

「FUJACOOK 即食鍋」今年正式上市，陳献楨透露截至目前為止收到最多消費者回饋就是，不擅長廚藝的人驚呼「我也可以變成小廚神。」還有朋友大讚跟女兒因為一起在餐桌用即食鍋做菜，感情直線加溫，「我自己最大的希望就是吃飯時間就像歡樂趴，有永恆的幸福感。」

目前即食鍋共有櫻花粉、晴空藍、霧雪白3色，未來也將有全新色復古綠及富貴紅，另外也預計推出分體式、電磁爐式、卡式爐式等設計款，期望真正落實「一鍋萬用」的精神。

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