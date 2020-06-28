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約會肚子痛爆！她跑一半煞不住「有東西滑下來」　低頭一看「甩到男友鞋上」糗炸

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▲▼遊樂場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲遊樂園示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓一名女網友日前發文問 「男友在我旁邊，但我拉屎在褲子裡了怎麼辦？」引起許多人關注，這名22歲的女子說，她在某天跟男友到遊樂場玩，玩到一半卻突然感覺到肚子痛，原本想說快速移動到廁所解決，結果邊走邊覺得下面濕濕的，低頭一看才發現她已經忍不住了，而且還意外滴到男友的鞋子上...。

根據韓媒「Insight」報導，該名22歲女網友先前在網路上公開自己悲傷的故事，她說某個周末跟男友約好要到遊樂場玩，但是早上吃的飯糰似乎出了問題，因為吃完之後她的肚子就不停傳來「咕嚕咕嚕」的聲音，她也沒有太在意，到了目的地之後興奮的開玩，完全忘了這件事。

玩的超級嗨的女網友完完全全沒有預料到即將發生的慘事，她的肚子毫無預警的痛了起來，她心裡想著「這應該是要拉肚子了吧」並向男友表示自己要去廁所，快步地準備要離開，但是走沒幾步路，她卻感受到自己的內褲似乎濕掉了…。

當下女網友還沒意識的事情的嚴重性，只覺得既然內褲沾到了就丟掉吧，就在她繼續要趕往廁所的時候，男朋友突然出現問她是不是哪裡不舒服，兩個人就這樣停在原地，也就是在這個時候，她感受到有類似水滴的東西順著她的腳滴了下來，往下一看才發現，男友的白色襪子跟運動鞋上，沾染到了顏色不一樣的東西。

女網友崩潰的趕緊進到廁所整理，並搭著計程車回家，更慘的是到家之後還發現電梯壞掉，她只能自己爬到6樓，一進家門就開始爆哭，洗個澡整理自己之後傳了訊息問男友「你是不是想要疏遠我了？」沒多久男友回覆表示「不會想要疏遠你，我還是很喜歡妳，妳不要在意今天發生的事就好了！」

女網友在貼文中說，如果自己是男友的話，肯定會很討厭這個人，她快要瘋了，希望大家可以幫幫她解決現在的狀況。對此許多網友也給上溫暖的意見，並安慰女網友「你辛苦了！男友也是很善良的人」、「這應該是能理解的事情啦，就不要太放在心上了」、「錯過了這種男人才真的該後悔！」

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