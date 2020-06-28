婦人機車被放「示愛背包」　環島男見獨特標語秒認出



▲莊男帶著示愛背包環島卻不小心遺失，最後靠著獨特標語一眼認出。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

一名男子帶著貼有「環島中-乃萱等我回家」標語的背包與友人環島，卻在第六天遺失背包，撿到的婦人憂心詐騙，找上派出所幫忙，員警根據標語上的IG留言找到失主莊先生，由於標語太過獨特，也讓他一眼就認出是自己遺失的背包。

▲婦人的機車上被放了一個示愛包，憂心遇到詐騙求助警方。

端午連假第3天、27日午後內灣派出所接到一名婦人報案，她停放在伯公廟的機車被放置一個貼有「環島中-乃萱等我回家」標語的背包，婦人擔心遇上詐騙，所以報警協助。警員趕赴現場，全程錄影拍攝，並請該婦人協助清點、見證該遺失物內部物件，由於背包外貼有「環島中-乃萱等我回家」的標語，還附上IG帳號，警方研判應為失主所有，遂在帳號下留言「背包的失主，請至內灣派出所認領」。

莊姓失主當時正與友人在內灣商圈騙尋不著背包，收到訊息後立刻趕往派出所，成功找回遺失的背包。據了解，莊男與6、7名友人由台中往南出發，相約以機車環島一周，至內灣商圈已是第6天，背包的標語是對女友的思念喊話，沒想到意外成為找回背包的線索。

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