基隆廟口遊客爆炸！用餐隔板「撤一半」　民眾不在意：疫情那麼少

▲鏡頭直擊許多民眾都沒戴口罩。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆廟口夜市在端午連假期間也湧入超多遊客，但大多民眾無法保持安全距離，也沒戴口罩。至於攤商擺放隔板狀況的各半，有店家說放了隔板，民眾覺得被分開；但有店家防疫觀念不鬆懈，擔心群聚感染，直接取消內用。

《東森新聞》直擊，廟口必吃的泡泡冰，在中午過後就排起長長人龍，店員製冰的手從沒停過，裝杯裝到手軟。看到滿滿的人潮，店家也超興奮，「這幾天人都還滿多的，好像已經有恢復了，業績都已經在成長，很開心。」

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人潮就是錢潮，為了因應多到爆炸的遊客，泡泡兵店家索性取消內用區，跟用餐隔板說掰掰。店家說，「疫情已經快要結束了，我是覺得快要結束了，所以放隔板，大家看到也不會想分開。」

▲▼有的店家已撤掉隔板，有的還保留。（圖／東森新聞）

不過，走幾步的另家豆花店，隔板依舊放好放滿。業者說，還是必須要放板子，對客人比較好，因為有的人不同家來坐在一起，有的講話比較大聲，怕口液的方面，「所以還沒解除，我們還是要放這個板子。」

因目前沒有明確指示，所以用餐隔板放不放，店家自己決定，實際觀察，有隔板跟放隔板的店家大約各半。至於問了一輪，民眾大多都不在意，有遊客說，「疫情那麼少」，所以有沒有隔板都沒差。