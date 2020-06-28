法院下令「戴口罩」：否則每天開罰！　巴西總統提上訴

▲波索納洛出席公開場合常不戴口罩。（圖／路透）

文／中央社巴西利亞26日綜合外電報導

巴西法院日前裁定，疫情肆虐期間，波索納洛（Jair Bolsonaro）總統在公共場合須戴口罩。波索納洛對此提起上訴，指法院的裁定「並無必要」。

不管從確診數或死亡數來看，巴西的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻程度在全球僅次於美國，但右翼民粹主義總統波索納洛出席政治集會時卻不戴口罩，遭法官下令要求他在公共場合戴口罩。

聯邦法官波瑞里（Renato Borelli）23日裁定，若波索納洛持續違反聯邦地區意欲緩解疫情所設定的地方條例，每天將挨罰2000雷亞爾（巴西貨幣，約新台幣1萬1552元）。

▼自法院作出裁定後，波索納洛公開亮相時就會戴上口罩。（圖／路透）

相關訴訟案是由一名律師提起，這名律師表示，總統「不負責任的行為」應該予以究責。自法院作出裁定後，波索納洛公開亮相時就會戴上口罩。

巴西首都巴西利亞（Brasilia）為了防疫，自4月開始強制民眾在公共場所戴口罩。

但波索納洛在巴西利亞卻常常違反社交距離措施，不僅在集會上與民眾握手和擁抱、舉辦烤肉大會、去靶場打靶、外出買熱狗，且通常都沒有戴口罩。