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美迪士尼遊戲設施涉種族爭議　「飛濺山」將更換題材

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▲▼迪士尼,Splash Mountain。（圖／達志／美聯社）

▲飛濺山設施入口。（圖／達志／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

「佛洛伊德之死」示威活動聲勢浩大，先前就有粉絲認為迪士尼遊樂設施「飛濺山」﹙Splash Mountain﹚涉嫌種族歧視問題，要求更換題材。美國華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）昨日宣布，將以迪士尼首部非裔公主電影《公主與青蛙》作為新主題改革設施。

綜合外媒報導，飛濺山的概念來自迪士尼1946年的電影《南方之歌》（Song of the South），故事以南北戰爭後的美國南部農場為背景，描繪非裔男性與白人少年之間的互動，當時美國有色人種協進會（NCCAP）秘書長Walter White就帶動抨擊說，電影內容涉嫌「美化奴隸制」，最後影片全面下架，至今都無法發行影像製品。

▲飛濺山宣傳影片。（影／翻攝自youtube／TokyoDisneyResortOfficial） 

東京迪士尼也有飛濺山設施，園方公關負責人表示，目前正在討論是否更換主題，也已和美國迪士尼聯繫。

佛洛伊德（George Floyd）風波也燒到了影視產業，全美多間企業連忙更改各自旗下被指涉及種族主義的商品，其中《亂世佳人》（Gone With the Wind）因為遭指控內容涉及種族歧視，導致影音平台HBO Max默默將該片下架，然而日前平台再度將片子重新上架，並新增了一段4分多鐘的內容，講述了種族主義。

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