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伊朗首都深夜驚天炸響！　網傳「核武基地」彈藥安置不當

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▲▼伊朗首都深夜驚天炸響！　網傳「核武基地」彈藥安置不當。（圖／翻攝自推特「@BabakTaghvaee」）

▲爆炸產生的能量相當大，火光從好幾公里外都能看見。（圖／翻攝自推特「@BabakTaghvaee」）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗德黑蘭（Tehran）於當地時間周四（25日）晚間發生一起大爆炸，夜空中驚現熊熊火光與巨響，目前尚不清楚事發原因為何。

由於該起爆炸發生在晚間，夜空中閃現紅色火光後，只見一團黑煙直竄天際；根據沙烏地阿拉伯媒體《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）報導，該起爆炸疑似發生在距離德黑蘭東南30公里，名為帕爾欽（Parchin）的軍事基地內，但也有其他在事發地點周圍的目擊者聲稱，是因為發電廠斷電或是彈藥安置不當引起的爆炸。

德黑蘭當地媒體形容爆炸聲「非常恐怖」；爆炸影片在社群平台上廣為流傳，但原因眾說紛紜，許多甚至是網友臆測，真正情況尚不清楚，也還未有官方回應。

當中帕爾欽軍事基地爆炸的可能，被許多網友提及，因為根據《紐約時報》記者法西希（Farnaz Fassihi）指出，帕爾欽正是伊朗進行核武活動的軍事據點。

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