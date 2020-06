伊朗首都深夜驚天炸響！　網傳「核武基地」彈藥安置不當

▲爆炸產生的能量相當大,火光從好幾公里外都能看見。(圖/翻攝自推特「@BabakTaghvaee」)

記者張靖榕/綜合外電報導

伊朗德黑蘭(Tehran)於當地時間周四(25日)晚間發生一起大爆炸,夜空中驚現熊熊火光與巨響,目前尚不清楚事發原因為何。

由於該起爆炸發生在晚間,夜空中閃現紅色火光後,只見一團黑煙直竄天際;根據沙烏地阿拉伯媒體《阿拉伯衛星電視台》(Al Arabiya)報導,該起爆炸疑似發生在距離德黑蘭東南30公里,名為帕爾欽(Parchin)的軍事基地內,但也有其他在事發地點周圍的目擊者聲稱,是因為發電廠斷電或是彈藥安置不當引起的爆炸。

#BREAKING ( #UPDATE ) #TEHRAN Footage shows the explosion of the power station near the Iranian capital from another angle. #Iran #MiddleEast #MENA #OSINT #explosion pic.twitter.com/1V6E3b8lGi

德黑蘭當地媒體形容爆炸聲「非常恐怖」;爆炸影片在社群平台上廣為流傳,但原因眾說紛紜,許多甚至是網友臆測,真正情況尚不清楚,也還未有官方回應。

當中帕爾欽軍事基地爆炸的可能,被許多網友提及,因為根據《紐約時報》記者法西希(Farnaz Fassihi)指出,帕爾欽正是伊朗進行核武活動的軍事據點。

A sudden explosion in northern suburbs of Tehran. Definitely the Islamic Republic regime is up to no good. pic.twitter.com/KpWqQEdBsp