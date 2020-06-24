新北男尾隨攻擊女子！拿滅火器「背襲猛砸」　被網路霸凌亂抓人洩憤

記者趙蔡州／綜合報導

新北市日前發生一起隨機攻擊事件，一名男子疑似在網路遭人霸凌心情不佳，竟然在路上持滅火器隨機攻擊女性路人，所幸女子沒有被打中要害，加上3名熱心路人出手制止，讓他第一時間就被壓制在地。轄區警方獲報趕到現場，馬上將打人的男子強制送醫治療，訊後依違反社會秩序維護法開罰。

事件發生在新北市淡水區某火鍋店前，監視器畫面可以看見，嫌犯持滅火器尾隨在被害女子後方，下一秒舉起滅火器朝女子背部猛砸，女子被攻擊後馬上轉身，發現他準備再次攻擊，嚇得立刻舉雨傘阻擋。旁邊3名路人見狀，衝上前合力壓制男子，並且把滅火器搶走，警方獲報趕到現場後，馬上將打人的男子送醫。

▲新北男隨機攻擊女子，拿滅火器從背後猛砸。（圖／東森新聞）

警方表示，案件初步為隨機傷人，嫌犯在住家附近取得滅火器後，在街上沿途閒晃了約100多公尺，直到看見受害女子後，才尾隨上前進行攻擊。嫌犯則供稱，因為被網路霸凌心情不好，看見女子長的像在網路罵他的女網友，才會突然朝女子攻擊，

男子因為被網友謾罵心情不好，竟然隨機攻擊陌生人洩憤，受害女子真的相當無辜，所幸事件沒有造成人員受傷，男子後續被警方強制送醫，訊後被依違反社會秩序維護法開罰。